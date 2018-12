Loprais se chystá na Dakar. Tatra Queen 69 už je v Peru, tak se synem trénují s Kamazem!

V dubnu 2018 jste vyhrál náročnou soutěž v Maroku a od té doby o vás nebylo slyšet. Co jste od té doby dělal?

Všechno jsme podřídili přípravě na Dakar 2019. Spoustu věcí jsme předělávali, repasovali motor, nápravy, tlumení, převod a další. Opravovali a upravovali jsme ale jen to, co potřebovalo repasi a výměnu. Nedělali jsme směrem k Dakaru žádné novinky. Šlo nám o to, abychom v Jižní Americe startovali s vyzkoušeným autem. Tentokrát jsme se vydali jinou cestou než v minulosti. Nešli jsme do rizika s nevyzkoušenými věcmi. Uvidíme, jak se to osvědčí.

Takže oproti poslednímu Dakaru není na autě nic nového?

Samozřejmě je, ale všechno jsme použili na rallye v Maroku, takže už to novinky nejsou. Auto v Maroku fungovalo skvěle, takže jsme technický koncept neměnili.

Bude ale vaše Královna 69 dostatečně rychlá?

Věřím, že ano, ale to se pozná až na Dakaru. Tuhle soutěž nevyhrává jen nejrychlejší, ale také nejšťastnější. Ten, kdo měl nejméně technických problémů anebo mu třeba pomohl někdo jiný. Rozhoduje strašně moc faktorů v daném okamžiku.

Jaký je podle vás Dakar?

Pojedu ho potřinácté. Z mého pohledu je stále rychlejší a těžší. Posádka není jediným rozhodujícím faktorem, i když její role a týmu, který ji podporuje, je nezastupitelná.

Dakar 2019 je kratší. Bude tedy i méně náročný?

To si nemyslím. Morocco Desert Challenge mělo deset etap, které se jely po trati původního afrického Dakaru, a celé auto bylo na repasi. Nadcházející jihoamerický Dakar jich má také deset a organizátoři umějí soutěž udělat vždycky hodně náročnou. Na peruánském písku to bude těžké pro posádky, auta i doprovody. Že je soutěž kratší, to neznamená, že bude jednoduchá, může tomu být právě naopak.

V posádce jste udělal změnu na místě mechanika...

S Petrem Pokorou spolupracujeme delší dobu. Už dříve jsme spolu jeli soutěže v Polsku a Maďarsku a letos Afriku. Španělský navigátor Ferran Marco Alcayna zůstává.

Už jste ho naučil česky?

Zlepšuje se, ale jde mu to pomalu, sám říká, že mně jde španělština lépe. Nejlépe mu jdou krátké jadrné výrazy... Španělsko je velká země, já jsem z menší, tak jsem se přizpůsobil (smích).

Auta jste poslali do Jižní Ameriky už v listopadu. Jsou dobře připravená?

To ukáže až samotná soutěž. Během roku jsme se velice snažili a po africké soutěži dali v našich podmínkách přípravě maximum.

Vánoce jste prožil doma, jaké byly?

Nádherné, jako vždycky doma. Teď ale trénuji na Dakar. Na PlayStationu jezdíme se synem Alexem Dakar, ovšem na Kamazu, protože naši Královnu tam nemají. Zatím. Takže příprava do poslední chvíle (smích).

Máte informace, v jakém stavu auta dorazila do Peru?

Viděl jsem video z panamského průplavu a fotografie, jak auta vyloďují, takže věřím, že Královna 69 je v pořádku.

Kdy odlétáte do Limy?

Už v neděli ráno z Vídně. Silvestra decentně oslavíme v Limě u našich přátel. Chceme si ještě odzkoušet Královnu den a půl v poušti a doladit detaily před ostrým startem.