Novotná se chystá na druhý Dakar, tentokrát už bez hypotéky

"Už jsem si půjčku vzít nemohla, takže se to muselo nějakým způsobem udělat a udělalo se. Pomohli mi partneři. Musela jsem do toho ale dát i svoje peníze," řekla Novotná ČTK. Z ekonomického důvodu ale na předešlou účast moc ráda nevzpomíná. "Musím říct, že jsem udělala velkou chybu s volbou lidí kolem sebe, bohužel," uvedla trochu mnohoznačně třicetiletá závodnice.

Před rokem mluvila jen o jednom startu na Dakaru, kterým si plnila sen. "Byla jsem opatrná v tom říkat, že chci jezdit a je to životní styl, i když jsem to cítila. Než si člověk Dakar zkusí, tak to nemůže nikdy vědět. Brala jsem to tak, že si plním sen a uvidím, co to přinese. Dakar mě bavil a těšil. Každé ráno jsem byla šťastná, že můžu nastoupit do další etapy. Neumím si představit nic, co bych na světě dělala radši," řekla Novotná.

Gabriela Novotná v bivaku Rallye Dakar, na němž v průběhu loňské desáté etapy utrpěla zlomeninu klíční kosti.

První česká motocyklistka, která se na dakarské rallye představila, svůj další start nespojovala s faktem, že nedojela do cíle. "Chtěla bych se tam vrátit, i kdybych dojela. Tím, že se mi to nepovedlo, to chci ale více. Ani minutu jsem nepochybovala, že se chci vrátit," podotkla rodačka z Chomutova, která se živí jako překladatelka a tlumočnice.

Dakar pojede ve svém týmu Indigo racing, bude však spolupracovat s týmem Ondřeje Klymčiwa. "Budu u něj mít zázemí," řekla Novotné. Motocykl jí připravil zkušený jezdec Jan Veselý. "Motorku jsme testovali a obstála, takže věřím, že jsem dobře připravená," uvedla Novotná, která vyrazí s číslem 57 a bude jednou z devatenácti žen na startu.

Bude stíhat hvězdu

Naopak už osmou Dakarskou rallye odcestuje uznávaný fotograf Marian Chytka. Specialista na motoristické soutěže si pochvaluje, že se závod uskuteční pouze na území Peru. Jedním dechem ale dodává, že tím legendární podnik přišel o své kouzlo. „Vytrácí se z toho dobrodružství," hodnotí Marian Chytka, který se v Jižní Americe bude zaměřovat na MINI, Sébastiena Loeba, Toyotu, Hondu, Kamaz a na přední české závodníky.

Gabriela Novotná.

Připravený je na focení v dunách, které jsou v Peru obrovské. Během dne v nich fotograf Chytka často přejíždí, někdy musí jít pouští také pěšky. „Je to však obtížné. V písku si nikdy nemůžete být jistí, že všichni projedou tam, kde stojíte. Musíte reagovat. I když většina se drží těch stop, které nastavily první posádky," líčí zkušený fotograf.

Loeb? Na přání udělá salto

Chytka bude v patách Sébastienu Loebovi, devítinásobnému mistrovi světa v rallye. Absolvoval s ním celou letošní sezonu světového šampionátu v rallyecrossu. A přiznává, že se za tu dobu spřátelili. „Když se dozvěděl, že ho na Dakaru budu fotit, tak se jenom usmál a řekl super," tvrdí Chytka, který v minulém ročníku byl členem továrního týmu Peugeot.

S motoristickou legendou bavil o různých věcech. „Ptal jsem se ho, proč opět startuje v Dakarské rallye. Odpověděl, že je to jedna z jeho největších met, baví ho to. Má na to dobré vzpomínky," prozrazuje Chytka.

Loeb se podle něj v soukromí umí uvolnit a hned přidal důkaz. „Na jedné soukromé akci Peugeotu odvázaně tančil, dělal na parketu na požádání salta a chodil po rukách," směje se nečekanému zážitku.