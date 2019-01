Macík prožil peklo v řečišti, přesto je nejlepší z Čechů

Macík vstupoval do etapy na průběžném sedmém místě, a přestože na trati musel bojovat s problémy, nakonec si ještě o dvě místa polepšil. "Několikrát jsme se zakopali a vypadalo to, že se nedostaneme ven. Nakonec jsme vyvázli relativně snadno," líčil Macík a neopomněl připomenout pikantní zážitek. „To je příběh na knihu. Spadli jsme do řečiště po dunou a dostávali se na dvoumetrový břeh. Kdyby to bylo natočené, tak nikdo neuvěří, že se z toho dostaneme. Ale podařilo se," oddechl si v bivaku.

Do elitní desítky se v etapě probojoval mezi kamiony i Martin Šoltys, který byl sedmý. "Byl to opravdový masakr. Všude obrovský duny. Hodně kamionů tam zůstalo. Jsme všichni rádi, že jsme v pořádku v cíli a ještě na tak skvělém místě. Nádhera," radoval se Šoltys. Zároveň politoval týmového kolegu a jedničku Buggyry Martina Kolomého.

Martin Šoltys a Martin Kolomý po 3. etapě Dakaru

BUGGYRA media

Ten zůstal 100 km po startu etapy stát v těžko přístupném terénu s technickými problémy. Do bivaku Kolomý nakonec dojel a v soutěži bude pokračovat, obrovská ztráta ale zhatila veškeré naděje na solidní výsledek.

Lopraisovi hořela guma

Dvě pozice za Šoltysem skončil Aleš Loprais, jenž měl po úterních problémech nevýhodnou startovní pozici. Ani ve středu navíc nešlo vše podle plánů. Přibrzdil jej unikající olej, opět poškozené tlumení kabiny a v závěru i defekt. "Nechtěli jsme už stavět. Pneumatika nám 20 kilometrů před cílem začala hořet, ale dojeli jsme to. Tím, že jsme se probíjeli zezadu, tak to asi není tak špatné, ale každopádně nám naložili, z čehož radost nemám," řekl Loprais, jenž na prvního Andreje Karginova z Ruska ztratil 61 minut. V průběžném pořadí se nejzkušenější Čech na startu posunul na 13. místo.

Aleš Loprais po 3. etapě Dakaru

Instaforex Loprais Team

Prokop čeká flastr

Prokop se mezi automobily umístil poprvé v elitní desítce, v bivaku ale přesto příliš spokojený nebyl. Dvakrát jej přibrzdil defekt a jednou jezdecká chyba. Navíc očekává, že dostane dodatečně penalizaci za překročení maximální povolené rychlosti na spojovacím úseku.

"Jsem rád, že jsme v cílovém bivaku. Nebyl jsem spokojený se svým tempem, a i když z toho byla první desítka, tak ztráta byla veliká," řekl Prokop, jenž na nejrychlejšího muže dne Stéphana Peterhansela z Francie ztratil na 331 km měřeném úseku téměř 35 minut.

Martin Prokop na trati Rallye Dakar.

Martin Prokop Official Media

"Navíc čekám velkou penalizaci za překročení rychlosti. Místo 30 jsme jeli 50, čekám velký flastr a bude nás to stát hodně pozic. Nebyl to ideální den, i když výsledkově to tak vypadalo. Už je to opravdový Dakárek...," podotkl pilot týmu MP Sports.