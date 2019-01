Pokud Karginov viděl, že diváka přejel, měl zastavit, říká Macík o hororu na Dakaru

Viděl Karginov, že diváka přejel, nebo neviděl? To je, oč tu běží... Během sobotního volného dne rozhodně bylo na Dakaru o čem diskutovat.

„Ohlasy jsou rozporuplné. Mám svých starostí dost, takže nechodím a neptám se ostatních. Budu tedy mluvit za náš tým," avizuje Martin Macík, pilot kamionu Liaz, jehož Sport.cz požádal o komentář.

https://www.facebook.com/Dakarcolombiain/videos/292667948271877/

„Na incident jsem se podíval. Je to jednoduché, pokud člověk, který kamaz řídí, věděl, že diváka přejel, tak měl zastavit. Měl vylézt a pomoci fanouškovi a čas by si mohl nárokovat nazpátek. Nic by se nestalo. Fanoušci stojí, kde nemají, tak je to všude," říká člen týmu Big Shock Racing.

„Pokud o tom nevěděl, což je také možné, v kabině to s vámi lítá sem a tam, tak je vyloučení blbé, protože se teď Karginov cítí ukřivděný. Je tady ale jury, samostatný orgán, který rozhoduje. V reglementu je, že pokud jste první u zraněného, jste povinen mu pomoci, ať jde o kohokoliv. Pokud jste druhá posádka, tak už povinnost nemáte a váš čas nemůže být nárokován. Tak je to v pravidlech," poukazuje Macík.

Pilot kamionu Liaz Martin Macík na Rallye Dakar.

Racing Shock Big, ČTK

Karginov podle oficiálního vyjádření týmu o kolizi s divákem neměl tušení.

Přejetý fanoušek vyvázl se zlomeninou

„Nevím, co zažil, co bylo v jeho hlavě. Už se to asi nikdy nedozvíme. Proč by se případně přiznával, má pokyny od týmu... Viděl jsem, že byli za divákem v nemocnici, přihlásili se k odpovědnosti. Určitě dobrý krok od Kamazu, ale může jít také o jejich taktiku, aby udrželi Karginova v závodě. Naštěstí jsou všichni živí, přejetý fanoušek vyvázl jen se zlomenou stehenní kostí," dodává Macík.

Český pilot, který si v úvodních etapách vedl velmi dobře, měl v pátek velké technické problémy, ulomil přední kolo a do cíle dojel s velkou ztrátou, navíc vynechal několik kontrolních bodů.

Macík byl nakonec vyloučen a v soutěži bude stejně jako Martin Kolomý pokračovat v odděleném hodnocení druhé části závodu, což pravidla od letošního roku premiérově dovolují.