Prokop po sedmém místě v etapě zůstává na Dakaru sedmý. Loprais si pohoršil

Novým lídrem kategorie je Rus Dmitrij Sotnikov, který předstihl týmového kolegu a obhájce prvenství Eduarda Nikolajeva.

Loprais zaostal na 361 km dlouhé rychlostní zkoušce za Sotnikovem o 55 minut, v průběžném pořadí jej opět předstihl v úterý druhý Ton van Genugten z Nizozemska. Dvě etapy před cílem zaostává nejzkušenější Čech na startu slavné rallye za pilotem Iveca o 30 minut.

https://www.facebook.com/AlesLopraisDakarLive/videos/1195537703935437/

Prokop se počtvrté letos umístil v první desítce, ale v boji o vylepšení životního sedmého místa z loňska prohrál s nejbližším soupeřem Jakubem Przygoňským z Polska. Dvě etapy před koncem za ním nyní zaostává zhruba o 36 minut.

"Máme za sebou druhou nejdelší etapu rallye, většina byla v dunách, takže jsem tam strávili docela dost času. Jsem rád, že jsem to zvládl, protože v pondělí večer jsem se cítil hodně blbě," řekl Prokop, jenž si v pondělí poranil zápěstí na levé ruce a prsty na pravé. V závodě pokračoval se speciálními tejpy.

Pilot týmu MP Sports Martin Prokop (Ford) si po nárazu s vozem do písku poranil zápěstí.

Sports MP, ČTK

"Dostal jsem včera hodně silné prášky na bolest. Sice mě to nebolelo, ale bolela mě hlava a byl jsem jak po deseti pivech," pousmál se pilot týmu MP Sports. "Ale zvládli jsme to a na erzetě zbytek udělal adrenalin. Nějak jsme to prokormidlovali, i když ke konci už jsem měl tvrdé ruce, protože jsem musel používat jiné svaly než normálně. Jsme ale tady a bojujeme dál," řekl Prokop.

V čele pořadí Katařan Násir Attíja s toyotou zvýraznil druhým časem náskok a míří ke třetímu triumfu na rallye. Vede už o 46 minut před Španělem Nanim Romou, který na druhém místě vystřídal Stéphanea Peterhansela z Francie. Před rekordmana v počtu vítězství se dostal i Loeb. Peterhansel prohrál na trase ze San Juan de Marcona do Pisca i s Prokopem, za Attíjou zaostal o 24 minut, jeho celková ztráta se téměř zdvojnásobila a má už jen malou šanci na 14. triumf.

Milan Engel na trati.

Carlos Jasso, Reuters

To dosavadní lídr kategorie motocyklů Ricky Brabec už o všechny naděje zcela přišel. Americký jezdec musel v 8. etapě odstoupit s poškozeným motorem po 56 kilometrech rychlostní zkoušky. Ztrátu nabral i dosud druhý Adrien Van Beveren z Francie, a tak se poprvé letos posunul do čela průběžné klasifikace Australan Toby Price. Vítěz závodu z roku 2016 vede pořadí o 63 sekund před Pablem Quintanillou z Chile. Třetí obhájce prvenství Matthias Walkner z Rakouska ztrácí po druhém etapovém vítězství v ročníku šest a půl minuty.

Engel zajel 21. čas a v neoficiálním celkovém pořadí si polepšil o čtyři pozice. Nadále tak při páté účasti směřuje k nejlepšímu výsledku v kariéře. Dosud byl nejlépe třicátý hned při prvním startu v roce 2015. "Bylo to docela náročné, zase o level výš než v předešlé etapě. Navigace byla opravdu těžká. Jsem docela vyflusanej a nejtěžší den mám před sebou," uvedl Engel.

Závod nedokončí ani slovenský motocyklista Šefan Svitko. Osmý muž průběžného pořadí, jehož nejlepším výsledkem v kariéře bylo druhé místo v roce 2016, skončil po havárii v nemocnici s poraněním hlavy.