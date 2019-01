Držkopád ho vypnul, pak si musel zahrát ruskou ruletu

Pád do kaňonu mu vzal psychické i fyzické síly. Zbytek Rallye Dakar už bral jako ruskou ruletu. A ani v cíli pořádně nevěděl, kde je. „Těším se, až si lehnu, až se osprchuju - a seru na to. Jsme v La Paz..." říkal do týmové kamery po poslední etapě. Přitom byl samozřejmě v Peru, ne v Bolívii.

Jana Brabce zcela vykolejil držkopád na hlavu v předposlední etapě. „Normálně jsem se vypnul. Když jsem přišel k sobě, tak jsem seděl na duně a říkal si, že jsem na dovolené u moře po Dakaru. Pak mi ale došlo, že je nějak brzy, navíc mám na rukou rukavice," kroutí ještě po návratu domů hlavou.

Český motocyklista Jan Brabec na trati první etapy Rallye Dakar.

Team Racing Shock Big, ČTK

