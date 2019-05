První ostrý test. Kamiony najedou v Tunisku tisíce kilometrů

Piloti kamionů se dávají do tvrdé práce. Do startu následujícího ročníku Rallye Dakar, který se uskuteční premiérově v Saúdské Arábii, sice zbývá více než půl roku, Tatra Buggyra Racing Team ale neponechává nic náhodě a vyrazil testovat do severoafrického Tuniska. V plánu jsou tisíce ostrých kilometrů.