Láska ho vyléčila. Zle potlučený motocyklista zahodil sádru a začíná znovu dřít

Potlučený byl až běda. Motocyklista Jan Brabec z týmu Big Shock Racing zahájil přípravy na Dakar 2020 svérázně. Po týdnu testování, které proběhlo koncem května v tuniské poušti, přišel nepříjemný pád a zlomenina nohy, palců, žeber, pohmoždění zad. Následovala záchranná akce, operace, transfuze a pobyt v nemocnici na Djerbě. Po transportu domů ho čekaly další zákroky v Úrazové nemocnici v Brně. Také díky péči přítelkyně se však pomalu zase vrací do sedla.

Zažil krušné chvíle. Ale překonal je. Minulý týden lékaři Janu Brabcovi vytáhli z těla přebytečná železa, český závodník zahodil sádru a bez zbytečných průtahů se pustil do dalších tréninků před Dakarem 2020. Kondici mu výrazně zlepšila také nová dakarská motorka, čerstvě zaparkovaná v garáži.

„Už jsem v cajku, za měsíc sedám na motorku, za další dva jedu Rallye du Maroc. Je to o hlavě. Nejdůležitější je motivace a pozitivní mysl," říká jezdec, kterému už evidentně otrnulo. Kdo by si myslel, že bude po prožitých útrapách opatrnější, mýlí se. „Brzdit nebudu. Řídím se heslem: Trénuj tak, jak budeš závodit. Pády k tomu patří. Naopak, dostal jsem chuť znovu máknout," ujišťuje.

Tým Big Shock Racing testoval v Africe

Kontroloval ho i ministr kultury

Po nehodě ho týmoví kolegové a táta Libor převezli na soukromou kliniku na Djerbě, kde podstoupil operace zlomenin a také transfuzi, když hematom na zádech zapříčinil nedostatek krve. „Musím pochválit tuniskou nemocnici, postarali se o mě perfektně. Dodnes jsem v kontaktu s doktorem, který mě operoval. Dokonce se na mě přišel podívat i místní ministr kultury. Moc si ze setkání nepamatuji, ale přinesl mi kytku a bylo to milé," popisuje Brabec.

Po týdnu byl jezdec stabilizován a transportován do České republiky. Z letiště přejel rovnou do Úrazové nemocnice v Brně, kde proběhly reoperace. Po dalších 14 dnech byl konečně doma a jeho zdravotní stav se začal rychle lepšit. Podíl na hladkém průběhu celé akce má i přítelkyně Nikol Haniková, která s ním absolvovala celou nemocniční anabázi.

Motocyklový jezdec Jan Brabec.

Big Shock Racing

„Alespoň budu mít co vyprávět během Posedlých Dakarem. Už máme zamluvené sály. V únoru vyrážíme na turné. Báli jsme se s Matesem, jestli budeme mít nové historky, ale vypadá to, že nebude nouze," chechtá se Brabec.

Motorka na babiččinu počest

Bere nedávný pád i těžkosti s ním spojené jako další zkušenost. „Když jsem se po ráně snažil plazit k bivaku, pomohl mi i mentální trénink Gabriela Trojčáka. Nesmíš se vypnout, ale když po pádu zůstaneš při vědomí, je důležité si ho udržet, nepanikařit a s nastalou situací se adekvátně vypořádat. Což je i pro Dakar užitečná zkušenost," říká Brabec, který přesto doufá, že si pády pro letošní dakarskou sezonu definitivně vybral.

Na rychlém uzdravování má zásluhu i nová dakarská motorka KTM 450 Rally, která mezitím přistála v garáži. "Brabčák" ji pojmenoval Anežka po svojí babičce, která byla jeho velkou fanynkou. Anežka si ale bude muset ještě minimálně měsíc počkat, než svého pána sveze. Nejdříve je na programu tvrdá dřina v posilovně. Závodník už se plně svěřil do rukou trenéra Kofiho. Nejdůležitějším úkolem je teď rozcvičit a posílit zlomenou nohu, což by se do měsíce mělo podařit. Na Brabce čekají hodiny fyzioterapie. Pak přijde na řadu trénink na motorce a už 3. října se chce postavit na start Rallye du Maroc.