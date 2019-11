Macík má před Dakarem napilno. Podporuje respekt na silnicích

Čas zbývající do startu 42. ročníku závodu Rallye Dakar se rychle zkracuje. Tým Big Shock Racing se proto v pražském Autoklubu potkal s fanoušky, aby společně odstartovali finální přípravu na Dakar 2020 a domluvili se, jak si nejnáročnější motoristický závod na světě společně co nejlépe užít. Před odletem do Saúdské Arábie, kde Dakar 5. ledna odstartuje z druhého největšího města země Džiddy, ale zbývá ještě spousta práce.

Mechanici, včetně Davida Švandy, který se stane třetím členem posádky, tráví dny posledními úpravami Karla, nového dakarského speciálu. Vrcholí fyzická příprava pilota kamionu Martina Macíka i motocyklového jezdce Jana Brabce. Fanoušci už se těší na poslední veřejný trénink i besedy Posedlí Dakarem. A současně tým společně s ŘSD ČR rozjíždí nový projekt „Respect Road - na silnici nezávodím," který podporuje ohleduplnost řidičů na českých silnicích a pomáhá zvládat nebezpečné situace v běžném dopravním provozu.

Příznivci Dakaru se potkají na posledním tréninku, který proběhne v Sedlčanské kotlině 23. listopadu a bude přístupný všem, kteří se přijdou s týmem rozloučit těsně před odesláním závodních strojů do Saúdské Arábie. Mechanikům ještě zbývá poslední čas na finální úpravy techniky. Vše musí stihnout do 5. prosince, kdy proběhnou technické přejímky na francouzském okruhu v Castellet. Následně se závodní i doprovodné stroje nalodí na trajekt, aby se vydaly na plavbu do Džiddy.

Big Shock Racing

Logistika se tak proti jihoamerickým ročníkům zjednoduší, transport bude o několik týdnů kratší a závodníci budou mít své vozy déle k dispozici. Tým bude do Saúdské Arábie cestovat ve třech vlnách. „Už po Vánocích odletí Martin Macík s Františkem Tomáškem a Janem Brabcem, aby se před startem na místě aklimatizovali. Druhá parta dorazí na Silvestra a vyzvedne techniku. Poslední skupina přicestuje těsně před začátkem závodu," popisuje Martin Macík starší, šéf týmu Big Shock Racing. Dobrou zprávou pro fanoušky je, že časový posun v místě konání závodu bude jen +2 hodiny, takže odpadne ponocování doprovázející jihoamerické ročníky.

Na silnici nezávodím

Období před Dakarem je náročné, všichni členové týmu mají napilno. Jinak na tom není ani pilot kamionu Martin Macík, kromě fyzické přípravy a organizačních povinností řeší i produkci besed Posedlí Dakarem. A popularitu Dakaru se rozhodl využít také ke zvýšení ohleduplnosti a vzájemného respektu řidičů na českých silnicích. Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR spustil projekt „Respect Road - Na silnici nezávodím".

Tým Big Shock Racing testoval v Africe

„Na cestách denně potkávám řidiče, kteří úplně zbytečně ohrožují ostatní a vytvářejí opravdu nebezpečné situace. Pro pár minut, o které budou dříve v práci? Troufám si říci, že s řízením mám dost zkušeností, vím, jak auta reagují v extrémních podmínkách, ve velkých rychlostech. Jak málo stačí, aby se vám za volantem stal nevratný průšvih. Viděl jsem ty, kteří už do cíle nikdy nedojeli. Jsem si jistý, že na silnici vítězí řidiči, kteří dokážou zachovat klidnou hlavu a projevit respekt druhým," říká Martin Macík a dodává: „Tým Big Shock Racing má dnes už statisíce skvělých fanoušků, kteří jsou přející, dokážou druhého podpořit a uznávají stejné hodnoty jako my. Myslím, že by jim moje snaha mohla být blízká a společně zvládneme současný stav trochu zlepšit."

Za zvláštní pozornost pak podle něj stojí vzájemné pochopení řidičů nákladních a osobních automobilů, na kterém by chtěl zapracovat. Proto připravuje videa, které pomůžou zvládat nebezpečné situace za volantem a chce na sociálních sítích rozproudit diskuzi k tématům jako je předjíždění, dodržování bezpečné vzdálenosti nebo pozornost za volantem.