Pomalujte Karlovi zadek, zve Macík fanoušky

Martin Macík se těší na osobní setkání s fanoušky. Český pilot dokonce dovolí, aby diváci popsali zadek jeho závodního vozu vzkazy, které si odveze na Dakar 2020 v Saúdské Arábii. Program zpestří i projekt „Respect Road - na silnici nezávodím," jehož prostřednictvím se Macík společně s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR snaží podporovat vzájemnou ohleduplnost řidičů na silnicích. Poslední trénink proběhne od 11:00 do 17:00 v Sedlčanech, vstup na akci je zdarma.

„Poslední trénink před Dakarem už se pomalu stává tradicí. Vyžádali si ho sami fanoušci, aby se mohli s Karlem rozloučit, před tím, než ho lodí odešleme do Saúdské Arábie. A my jsme rádi a moc se na sobotu těšíme. Dakar je naše společná práce. My pojedeme závod, ale stejně důležití jsou všichni, kteří nám doma budou držet palce," avizuje Martin Macík.

Pro návštěvníky bude připraven celodenní program a kompletní vozový park týmu. Už od 11:00 budou členové týmu k dispozici pro osobní setkání, debaty, společné focení a podpisy. Návštěvníci akce jako první uvidí zbrusu nový design závodního kamionu, navržený pro slavnou rallye. Na místě bude možné také poprvé získat nová trička a další týmové vybavení k Dakaru 2020.

Ze vzkazů budou čerpat energii

Díky projektu „Respect Road - na silnici nezávodím" se fanoušci dozvědí, jak je možné podpořit vzájemnou ohleduplnost řidičů na silnicích. Ve 13:00 začnou jízdy a Macík prožene Karla po závodní trati.

Oprava Macíkova kamionu v polních podmínkách.

Big Shock Racing

Jakmile vychladnou motory a mechanici setřou z kamionu bláto, přijde na řadu poslední vylepšení designu závodního vozu. Tentokrát si ho ale vezmou na starost sami fanoušci. Od 15:00 návštěvníci dostanou jedinečnou možnost napsat na zadek Macíkova speciálu své vzkazy, které pak s týmem Big Shock Racing projedou celý Dakar v Saúdské Arábii.

Ručně psané zprávy se stanou zajímavým čtením pro soupeře, které bude česká posádka na dakarské trati nechávat za sebou. V krizovějších momentech uprostřed pouště z nich pak čeští závodníci budou moci čerpat energii. Pro nadcházející náročný ročník, jenž odstartuje už 5. ledna v Džiddě, jí bude potřeba velká zásoba. Na jezdce čeká 12 etap, které je provedou tratí dlouhou 9000 kilometrů. Chybět nebudou ani tradiční duny vysoké až 250 metrů.