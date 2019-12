Mistrovství světa 2020 bude bez českého týmu. Jaké jsou důvody?

„Příští rok s účastí týmu Škoda Motorsport v mistrovství světa, tak jak ji fanoušci znají v posledních sezonách, nepočítáme," řekl Michal Hrabánek, šéf mladoboleslavského továrního týmu. „Pokud někdo pojede se škodovkou ve světovém šampionátu, tak to bude někdo ze zákazníků," doplnil ještě Hrabánek.

Od sezony 2016 jeho podřízení šampionátu nepřetržitě dominovali. Mezi jednotlivci nejprve Fin Lappi, v sezoně 2017 Švéd Tidemand, v minulém roce český pilot Jan Kopecký a letos Fin Rovanperä. „Důvody naší absence jsou v zásadě tři," vykládal Hrabánek.

Hrabánek: Nechceme nikoho zklamat

„Koncernová strategie pro motorsport je věnovat se zákaznickému sportu. Druhým faktorem je, že máme v současnosti více než tři sta prodaných vozů ve světě a není jednoduché se o všechny postarat. Musíme trošku přeskupit síly," vysvětlil Hrabánek.

„V neposlední řadě jsme šampionát v jezdcích i v týmech letos poněkolikáté vyhráli, takže si myslíme, že ani tým ani auto si nemusí nic dokazovat. Už by to bylo obhajování poněkolikáté. Myslíme si, že je správný čas na vydechnutí. Budeme se věnovat oblasti, kde nějaká očekávání jsou," připustil Hrabánek, že důraz bude kladen na zákaznický program. „Nechceme v tomto směru nikoho zklamat!"

Čeští fanoušci budou mít příležitost vidět Jana Kopeckého se Škodou Fabia R5 Evo v rámci tuzemského šampionátu. „Domácí mistrovství by měl jet tak, jako to známe z minulých let. Tovární auto s továrním pilotem na tratích v Česku chybět nebude," pronesl Hrabánek.