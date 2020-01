Tomeček pojede Afrikou opět sám. Za zády bude mít čtyři Tatry

Pilot Tomáš Tomeček vyráží na svůj 24. Dakar napříč Afrikou. Pojedenácté v řadě to bude Africa Eco Race, jak se nyní dvanáctietapový závod, jehož trať vede místy, kudy se jezdil původní Dakar, než se přestěhoval do Jižní Ameriky a letos do Asie. Tomeček letos oslaví padesátiny. V Africe pojede s Tatrou 815 už potřetí bez navigátora, za zády bude mít další čtyři Tatry svého Promet/Czechoslovak Group Teamu.

Soutěž odstartuje 4. ledna slavnostně v Monaku, následující den přejede na 150 posádek trajektem Středozemní moře a 7. ledna vyrazí z Tangeru na první z dvanácti etap. Soutěž skončí 19. ledna po dvanácti etapách v senegalském Dakaru. Tam slavil Tomeček svoje první vítězství už v roce 1995 jako navigátor legendárního Karla Lopraise. V letech 2011, 2012 a 2014 tu triumfoval už v Africa Eco Race.

Tomeček jezdí se svojí Tatrou 815 od roku 2005. Jde o mechanický, neelektronický soutěžní vůz, který pohání vzduchem chlazený dvanáctiválcový tatrovácký motor T3C-930o objemu 19 000 cm3 a výkonu 515 kW (700 koní). Základem podvozku je páteřový rám s centrální nosnou rourou a výkyvnými polonápravami, které jsou odpruženy vzduchovými vaky. Vůz je vybaven centrálním dohušťováním pneumatik s ovládáním z kabiny. Na každém kole je dvojice tlumičů Reiger. Ty jediné neodpovídají původní koncepci vozu, originální tlumiče jimi Tomeček nahradil před čtyřmi roky.

Tři andělé strážní

Tomečkův tým tvoří následující posádky (první je vždy řidič): Tomáš Tomeček (jede sám) Pavel Kletenský, Mojmír Kuděla Petr Foltýn, Dominique Fauré (Fr.) Leopold Paďour, Ladislav Lála, Nicole Lahore (Fr.) Milan Křístek, Niels Hatzmann (Niz.)

Plnohodnotně závodit bude pouze Tomeček, Kletenský jede jako jeho asistence a zbývající tři kopřivnické Tatry jsou v tzv. úpravě balai, což jsou vozy, nazývané též strážní andělé, které absolvují jako soutěžící celých 6000 km (asi 4500 km rychlostních zkoušek) mezi Tangerem a Dakarem, ale jejich hlavním úkolem je pomoci posádkám v nesnázích, včetně vyprošťování zapadlých vozů.

„Když jsem v roce 2011 poprvé startoval na Africa Eco Race, byl to ještě trochu jiný závod než dnes. Tehdy se to pořadatelé učili, některé věci ještě tolik neuměli. Ale roadbooky byly vždy perfektní, na to je René Metge machr. Všechno ostatní se posunulo kupředu a už dávno je to skvělý závod. Těším se na další ročník. Bude to zase radost z jízdy, radost ze závodění," řekl před startem Tomáš Tomeček.