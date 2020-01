Reagoval, jak je zvyklý z kamionu, líčí Prokop, proč po drastickém saltu přišel o parťáka

Fotografie, ze kterých mrazí. Kdyby se nejednalo o závodní speciál, šlo by o zdařilé gymnastické salto. Jenže v plné rychlosti v písečných dunách?! Žádný div, že pro Martina Kolomého skončila letošní Rallye Dakar v Saúdské Arábii ještě dříve, než začala. Automobilový jezdec havaroval při testování v místě dějiště a nestihne opravit auto tak, aby prošlo včas technickými přejímkami.

Posádka je v pořádku, pro jistotu míří na kontrolu a pozorování do nemocnice, zní zpráva nejpodstatnější. "Někdy bohužel stačí vteřina a je všechno jinak. S Jirkou Štrossem do Dakaru 2020 neodstartujeme, nedovolí nám to technický stav vozidla ani ten můj, zdravotní," hlásí Martin Kolomý na facebooku. Podle neoficiálních informací při nehodě poškodil bezpečnostní rám vozu.

Martin Prokop, za jehož tým měl Kolomý startovat a krýt mu záda, tak vyrazí na Dakar znovu sám.

„Šlo o nepříjemné místo, které nakopávalo. Bohužel nakoplo moc," líčí kolegův karambol Prokop na týmovém facebooku.

„Martin bohužel, jak je zvyklý ještě z kamionu, reagoval jinak, než jak se reaguje v autě," poukazuje Prokop na parťákovu minulost.

Kolomý se chystal na svůj jedenáctý Dakar, všechny předchozí jel s kamionem.

Martin Kolomý (vpravo) a navigátor Jiří Stross pózují fotografům v Praze na tiskové konferenci před startem Rallye Dakar.

„Místo, aby přidal plyn, tak Martin hodně dlouho brzdil, což se u kamionu tak dělá. Jenže u auta, když se situace nedá jinak vyřešit, tak se dává plný plyn. Ať se děje, co se děje," srovnává Prokop.

„Martin to už bohužel nestihl a auto šlo přes kapotu. Kluci se zranili a auto je hodně rozbité," lituje Prokop.

Změna strategie, zase zůstal sám...

Na facebooku už také oznámil, že Kolomý s navigátorem Jiřím Strossem nestihnou do závodu odstartovat. Zničené auto nelze včas opravit tak, aby prošlo technickými přejímkami.

Prokop tak znovu zůstal v týmu sám.

„Absence kluků bude znamenat změnu strategie pro mé počínání. Tým bude muset jet v takovém safety modu, jak jsme jezdili dříve," kaboní se česká dakarská jednička v kategorii automobilů.

Od posílení týmu si přitom hodně sliboval.

Martin Prokop

„Nebudeme moci tolik útočit... Ale Dakar je o změnách a přizpůsobení se. Nejinak tomu bude i v letošním roce," uvědomuje si Prokop.

Smůla se tak jeho týmu drží dál. Na podzim měl při Marocké rallye vážnou nehodu také sám Prokop. Pro Dakar rychle nachystal úplně nové auto, zraněného navigátora Jana Tománka však musel nahradit Viktor Chytka.