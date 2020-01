Nekonečný maraton a zmatky! Čtyřkolkář Tůma se u přejímek před Dakarem potil pět hodin

Poslední dny před startem Rallye Dakar byly pro tým BARTH Racing pořádně náročné. Po dlouhém cestování do Saúdské Arábie absolvoval čtyřkolkář Zdeněk Tůma tradiční technické přejímky, které se však kvůli organizačním zmatkům protáhly až na pět hodin. Až poté byla možnost prozkoumat atmosféru ve městě Džidda, kde v neděli odstartuje 42. ročník nejtěžší dálkové soutěže. „Zatím tu lidé Dakarem moc nežijí, zahlédl jsem jen pár reklam na billboardech a několik místních mě pozdravilo," hlásí z ciziny Tůma.

Tisíce lidí v ulicích, neustálé skandování a velký zájem o závodníky. Tak to vypadlo na startu v předchozích ročnících v Jižní Americe – po legendární rallye byl velký hlad. To v Saúdské Arábii je atmosféra zatím komorní. „Ve městě Džidda to žije zejména na pobřežní promenádě, která je dlouhá asi deset kilometrů. Rozhodně zde ale Dakar vidět na každém kroku není. Místní však vědí, že tu budeme brzy závodit," tvrdil Tůma, který se pouštní soutěže účastní po roční pauze.

Už v sobotu se uskuteční slavnostní start, přes rampu přejedou všichni účastníci. „Když jsem kolem ní procházel, tak tam zatím byla jenom velká obrazovka a hlouček několika desítek lidí. Jsem zvědavý, kolik fanoušků nakonec dorazí," dodal Tůma, který si povšiml kulturních specifik arabského prostředí. „Na promenádě je hodně kaváren, které jsou narvané, i když nenabízejí žádný alkohol. Mají svůj styl, samozřejmě také v oblékání. Ale zejména mladí jsou oblečení normálně."

Jediného soutěžního zástupce českého týmu BARTH Racing nejvíce stresovaly technické přejímky, které se poprvé rozdělily pro novináře, závodníky a asistenci. „Jenže oddělené bylo jenom něco, nikdo pořádně nevěděl, co kde najdeme. Byl to velký zmatek. V Jižní Americe trvaly přejímky dvě hodiny, tady se protáhly na pět hodin," mrzelo závodníka, který měl možnost obhlédnout konkurenci v kategorii čtyřkolek. „Na startu bude 23 jezdců. Je zde deset Jihoameričanů, ale také Poláci budou silní. Já jsem čtvrtý nejstarší," okomentoval s úsměvem, jak dopadl průzkum soupeřů.

Už před startem se v bivaku hodně mluvilo o specifickém terénu, zejména o měkčím písku. Ten hned při posledním testování přidělával účastníkům problémy. „Slyšel jsem, že je písek hodně zrádný. Když jsem závodil letos v Alžírsku, tak tam byl také hodně měkký. Čtyřkolka je však na tento terén dělaná, nemělo by to vadit. Je potřeba si dát pozor na díry, hrany a další překážky v něm," upozornil Tůma, jenž na Dakaru v roce 2017 dojel na 12. místě.

Slavnostní start je na programu v sobotu, o den později už se pojede první etapa. Ta bude velmi rychlá, plná ostrých zatáček, dun a kamení.