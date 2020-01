Idylka čtyřkolkáře Tůmy se na Dakaru změnila v horor

V pátek se trať Dakaru výrazně změnila. Celá totiž vedla výhradně pískem. Tůmovi se přes duny jelo na prvních úsecích skvěle. Ovšem jen do chvíle, než přišel defekt. To by v letošním ročníku nebylo nějak výjimečné, vždyť českému jezdci už pětkrát praskla guma a musel dokonce vyměnit motor. Tentokrát byl však problém ještě vážnější. „Od začátku se mi tahle etapa tolik líbila, v dunách se mi dařilo a pak to takhle vybouchlo," kroutil hlavou závodník.

„Po dunách se mi jezdilo fakt velmi hezky, užíval jsem si to. Říkal jsem si, že ten den dopadne dobře a pak bum. Důležitý ale je, že jsem projel cílem," uvedl závodník týmu BARTH Racing, který se z průběžného desátého místa výrazně propadl pořadím. „Na to vysněné umístění v první desítce už to nebude. Dojel jsem asi šest hodin za vítězem, ale hlavně že můžu pokračovat. Opravíme to a pojedeme dál," dodal Tůma.