Cihla na pedál! Ať je druhá půlka Dakaru těžší než první, přeje si Macík

Měli na letošní Rallye Dakar problémy, ale zatím je všechny překonali. Posádka žlutého kamionu si dne volna užívá v bivaku na pátém místě průběžného pořadí. V pátek byly konečně na programu oblíbené duny, které Martin Macík se spolujezdci Františkem Tomáškem a Davidem Švandou mají rádi. A cíl do druhého poločasu Dakaru? „To je jednoduché. Cihla na pedál vpravo a uvidíme, co si pro nás pořadatel připraví... Já doufám, že druhá půlka bude těžší než ta první. Těším se na to!“ říká pilot týmu Big Shock Racing v rozhovoru pro Sport.cz.

Jaké největší zážitky jste zatím nasbíral pro vaši tour Posedlí Dakarem?

V každé etapě bylo něco. Měli jsme problémy, ale taky se dařilo. Na trati proběhlo několik zajímavých soubojů s dalšími kamiony, v kabině jsme rozebírali, jak nemáme rádi pořadatele za určité úseky etap, ale taky třeba místní nádhernou krajinu. Celkově bude zážitků hromada. Fanoušci, kteří za námi přijdou na akce Posedlí Dakarem se mají na co těšit.

Váš soupeř Šoltys se nechal slyšet, že kdyby Saúdové neprodávali ropu, mohli by prodávat kámen. Je to věrná charakteristika letošního Dakaru?

Nemyslím si. Jedna etapa měla asi 100 kilometrů dlouhou pasáž plnou skal a kamenů. Bylo to hodně nepříjemné, navíc už jsme neměli žádnou náhradní pneumatiku. Ale jinak se terén krásně střídá, a to je na Saúdské Arábii opravdu povedené. Ze skal jedete do písku, z písku do dun, z dun na šotolinu a zase dokola. To vše v jedné etapě.

Buggyra v 6. etapě Dakaru

Přetahujete se s Lopraisem o 4. místo. Jak si ceníte dvou Čechů v TOP 5?

Je to výborné! Neřekl bych přetahujeme, zatím si každý jedeme své tempo. My jsme ztratili na začátku menším výkonem (turbo) a pneumatikami. Lopík zas něčím jiným. To je závod. Druhá půlka přinese zase něco nového. Mít ale dvě české vlajky v TOP 5 je perfektní známka toho, že v kamionech jsme konkurencí. V TOP 5 je to spíše takový východní blok, ale to asi vychází i z historie závodu.

Posádka Martin Macík, František Tomášek, David Švanda z týmu Big Shock Racing s kamionem značky Iveco.

Racing Shock Big, ČTK

Jak snášíte letošní prohibici, náročnou rallye bez kapky alkoholu před spaním a jakýchkoliv vlastních zásob?

Já perfektně. Nepiji celý rok, takže nepotřebuji ani při závodě, ba naopak... Každý den je náročný, takže spíte jak miminko. Kluci mechanický si také zvykli, vůbec jim to nevadí, nejsou na to ani myšlenky. Možná jenom náš Franta, ale drží partu! Jsme přeci #oneteam (smích).

Tým má aspoň vlastní kávovar. Jak rozvíjíte novou profesi kavárníka...?

Naštěstí jde o automatický kávovar, takže kávu mi udělá... Je to trochu náhražka za alkohol, ale spíše se to jen říká. Spousta lidí pije kafe a má ho rádo. Já už skoro taky! Neberte mě prosím za kavárníka, účel naší kavárny Pilot Cafe na Letné je úplně jiný. Je to spíš radost než starost a je hezké vidět spokojené zákazníky na živo, a ne jen v online světě!