Tragédie na Dakaru. Po pádu zemřel portugalský motocyklista, pondělní etapa zrušena

V sedmé etapě Rallye Dakar zahynul portugalský motocyklista Paulo Goncalves. Čtyřicetiletý jezdec měl podle organizátorů těžký pád na 276. kilometru rychlostní zkoušky, při kterém utrpěl vážná zranění. Záchranáři ho našli v bezvědomí a snažili se ho na místě oživit. Po převozu vrtulníkem do nemocnice už lékaři nemohli zkušenému závodníkovi pomoct. Po tragédii nebudou v pondělí závodit motocyklisté a čtyřkolkáři. Vedení soutěže po dohodě s jezdci etapu zrušilo.

Goncalves startoval na Dakaru již potřinácté. Největšího úspěchu dosáhl v roce 2015, kdy skončil celkově druhý. Třikrát se během svých startů v náročné soutěži radoval z etapového prvenství. Čtyřikrát se umístil v první desítce konečného pořadí.

Tragédie zasáhla všechny další jezdce, třeba českého motorkáře Jana Brabce.

„Je mi to strašně líto. Rizika si připouštíme všichni, ale současně nemůžete jet Dakar se strachem. Paulo Goncalves byl zkušený závodník. Přeju sílu všem jeho nejbližším. Je to rána, která vás dostane. Bohužel, i to je motorsport," řekl k neštěstí Brabec, který jede navzdory těžkému zranění, které letos utrpěl v přípravě.

Jan Brabec bezprostředně po operaci.

Big Shock Racing

Na letošním ročníku Dakaru, který se poprvé koná v Saúdské Arábii, už byl Goncalves bez šancí na dobrý celkový výsledek. Ve třetí etapě se mu porouchal motor a nabral velkou ztrátu. Po šesti etapách figuroval na průběžném 46. místě.

Dakar zasáhla smrtelná nehoda po čtyřech letech, poslední tři ročníky v Jižní Americe se obešly bez ztrát na životech. Goncalves se stal 25. obětí soutěže z řad závodníků. Celkem během dakarské rallye, která se začala jezdit v roce 1979 v Africe, přišlo o život již sedm desítek lidí.