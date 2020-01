Prokop na Dakaru klesl na 14. místo, Loprais byl v pondělní etapě třetí

Hup do písku! Martin Prokop na trati Dakaru.

V kategorii kamionů se dařilo Aleši Lopraisovi, který v pondělí dojel třetí a poprvé se letos v Saúdské Arábii dostal na pomyslné stupně vítězů. V celkovém hodnocení je i nadále čtvrtý, na třetího Bělorusa Sergeje Vjazoviče však Loprais ztrácí stále téměř hodinu. Vede Andrej Karginov z Ruska.

Prokop si dlouho vedl dobře, v průběhu etapy se držel na hranici elitní desítky, nakonec se ale výrazně propadl. "Těžko se mi k tomu něco říká. Byla to naše asi nejlepší erzeta, drželi jsme dobré tempo a zazávodili jsme si s ostatními auty. Ale na kilometru 400, asi po nejdelší rovině, jakou jsem kdy jel, která měla 31 kilometrů na plný plyn, tak se nám rozbila plynová klapka a auto přestalo jet," řekl Prokop na facebooku.

https://www.facebook.com/MartinProkopOfficial/videos/588112762027269/

Posádka týmu MP Sports opravou ztratila více než 20 minut. "Ještě jsme řešili kalibraci s týmem, takže jsme museli vytahovat zapečetěné telefony a trvalo to nějaký čas. Není nám přáno. I když jsme bojovali a cítili, že máme šanci poprat se o desítku, tak nás to zase srazilo dolů. Už nevím, co víc mám udělat," přiznal Prokop, jenž byl loni na Dakaru šestý.

Náskok lídra se tenčí

Ztráceli ale i další favorité. Lídr Sainz byl v pondělí až patnáctý a jeho náskok na Násira Attíju z Kataru, který dojel jedenáctý, se snížil na 6:40 minut. Z premiérového etapového vítězství na Dakaru se radoval Francouz Mathieu Serradori a průběžně je sedmý.

Pondělní etapu, která měla start i cíl ve Vadí ad-Dauásiru a závodníci v ní absolvovali 474 měřených kilometrů, neabsolvovali po nedělním úmrtí Portugalce Paula Goncalvese motocyklisté ani čtyřkolkáři.