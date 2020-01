Prokop předstihl šampiona Alonsa a polepšil si, Loprais je čtvrtý

Mezi motocyklisty se drží na 14. místě Martin Michek, jenž zajel až 35. čas a byl horší než týmový kolega Milan Engel. Vede Američan Ricky Brabec. Na čtvrtém místě mezi kamiony je stále Aleš Loprais, který byl dnes devátý. Předstihl jej i nadále průběžně šestý Martin Macík.

Nejlepší dílčí výsledek v kariéře na Dakaru si připsal čtyřkolkář Zdeněk Tůma, jenž nestačil pouze na Poláka Kamila Wisňiewského. Celkově je ale Tůma stáje jedenáctý.

Aleš Loprais během 10. etapy.

Hamad I Mohammed, Reuters

Původně měli závodníci v maratonské etapě, po které nebudou mít k dispozici pomoc mechaniků, absolvovat 534 měřených kilometrů. Pořadatelé ale etapu na 345. kilometru ukončili.

Martin Prokop po 9. etapě Dakaru

Martin Prokop Official

„Na začátku neutralizace jsme se dozvěděli, že je etapa zastavena, což je vzhledem k okolnostem dobré rozhodnutí. Helikoptéry mají spoustu práce v prvním úseku a ještě ke všemu se zvedá silný vítr a opravdu hodně se práší," líčí Martin Prokop.

Jemu přitom předčasné ukončení etapy uškodilo. "Pro nás je zkrácení trochu škoda, protože jsme se na těžkých dunách snažili zabrat a nahnat ještě nějaký čas, ale rozhodnutí již padlo. Teď nás čeká maratonský bivak a příprava na další duny v zítřejší etapě. Držte nám palce, ještě bojujeme!" nevzdává se Prokop naděje na další posun pořadím.

Dnešní noc posádky stráví v improvizovaném maratonském bivaku ve společnosti ostatních závodníků. Asistence mají volno a čekají na své týmové kolegy v původním bivaku.

Připadají si jako v Mordoru

„Dneska to pro nás byla příjemná jízda. Vypadá to tu jak v Mordoru. Trať hodně písčitá, duna, tvrdý podklad, duna. Duny měly hodně zrádné zakončení. Jedete, nic nevidíte a najednou se zjeví stěna dolů. A pak rozhoduje, kdo jak zabrzdí. My jsme jeli relativně na pohodu, abychom neudělali zásadní chybu. Přeci jen, je to maratonská etapa. Strašně tu fouká. A hlavní navigační hláškou byla věta: Tady rovně," usmívá se Martin Macík.

I přes menší technické problémy mohl být nakonec spokojený i Loprais, jemuž se podařilo o 24 minut snížit svou ztrátu na průběžně třetího Sergeje Vjazoviče z Běloruska. Obě posádky nyní dělí 41 minut. "Opět se projevil problém se senzorem turba. Museli jsme pětkrát zastavit a resetovat auto. Místy to bylo o přežívání. Nicméně i tak musíme poděkovat naší Lady, že nás dotáhla do finiše. S kluky se jí dnes budeme intenzivně věnovat, protože zítra nás čeká velmi těžká etapa," popisuje Loprais.

Jan Brabec na zrádné trati Dakaru

Big Shock Racing

Motocyklista Jan Brabec hned v úvodu etapy, kde mělo problémy mnoho dalších závodníků, měl nehodu. Nepříjemný pád však zvládl a dokázal si poradit i se zlomenými řídítky své motorky, kterou pojmenoval po babičce Anežka.

„Jsem v pořádku. Bylo to dneska tak nebezpečné, že helikoptéry nestíhaly lítat. Já šel na držku na 2. kilometru a zlomil jsem řídítka. Podařilo se mi je opravit, ale nabral jsem ztrátu 30 minut. A nefungovala mi dobře zadní brzda. Je to v pohodě, nic jsem si neudělal, nic mě nebolí," ujišťuje Brabec.

Rallye Dakar: 10. etapa Haraz - Šubajtá: Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./Mini) 2:03:43 2. Przygoňski, Gottschalk (Pol./Něm./Mini) -3:05 3. De Villiers, Bravo (JAR, Šp./Toyota) -4:26, ...11. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -12:48, 16. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -17:34, 28. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford) -29:06, 62. Ouředníček, Křípal (všichni ČR/Ford) -2:38:15. Průběžné pořadí: 1. Sainz 37:15:37 2. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -18:10 3. Peterhansel, Fiuza (Fr., Portug./Mini) -18:26, ...13. Prokop -3:43:13, 18. Zapletal -6:40:20, 37. Ouředníček -14:13:31, 56. Vaculík -77:08:07. Motocykly: 1. Barreda (Šp./Honda) 2:11:42 2. R. Brabec (USA/Honda) -1:07 3. K. Benavides (Arg./Honda) -2:31, ...16. Engel -26:07, 35. Michek -36:48, 69. Vlček (všichni ČR/KTM) -1:00:42, 84. Veselý (ČR/Husqvarna) -1:12:49, 86. J. Brabec (ČR/KTM) -1:13:44. Průběžné pořadí: 1. R. Brabec 34:12:18 2. P. Quintanilla (Chile/Husqvarna) -25:44 3. Barreda -27:09, ...14. Michek -3:18:58, 26. Engel -5:13:22, 37. J. Brabec -8:53:04, 40. Vlček -10:22:57, 81. Veselý - 20:49:47. Čtyřkolky: 1. Wisňiewski (Pol./Yamaha) 3:04:11 2. Tůma -48, ...13. Kubiena (oba ČR/Yamaha) -20:07. Průběžné pořadí: 1. Casale (Chile/Yamaha) 44:41:33, ...11. Tůma 14:54:51. Kamiony: 1. Šibalov 2:12:12 2. Sotnikov -1:08 3. Nikolajev (všichni Rus./Kamaz) -1:30, ...7. Macík (ČR/Iveco) -6:41, 9. Loprais (ČR/Praga) -9:36, 13. Šoltys (ČR/Tatra) -17:20. Průběžné pořadí: 1. Karginov (Rus./Kamaz) 40:20:04 2. Šibalov -36:08 3. Vjazovič (Běl./Maz) -1:40:00 4. Loprais -2:21:18, ...6. Macík -3:12:13, 9. Šoltys -5:03:53.