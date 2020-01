Čtyřkolkář Tůma překonal obří duny a je na Dakaru devátý: Už to musím dotáhnout!

Sen o umístění mezi nejlepší desítkou své kategorie je blízko. Čtyřkolkáře Zdeňka Tůmu od něj v Rallye Dakar dělí jedna etapa. Jezdec týmu BARTH Racing se před finišem legendárního závodu totiž do TOP 10 skutečně probojoval. V jedenácté etapě dojel na 12. místě a průběžně je devátý! „Je to krásný. Argentince Sarquize jsem dostal za sebe. Teď už jenom dojet na tu cílovou rampu. Po středečním druhém místě by se mi splnil další sen," uvedl ve zprávě pro média českokrumlovský rodák.

Předposlední etapa vedla ze Shubaytahu do Haradhu a měřila 744 kilometrů, z nichž 379 tvořily rychlostní zkoušku. Hned od startu závodníky trápily obří duny saúdskoarabské pouště Rub al-Chálí. „Byl to záhul. Tentokrát jsme si užili jenom písek. Dvě stě padesát kilometrů samé duny a pak písčité pláně. Moc to v tom nejelo, ale stroj to nakonec utáhl," oddechl si Tůma.

„Výhodu měli ti, kteří v tom mohou přes rok trénovat. Jak na to člověk není zvyklý a nemá to najeté, tak proti těm nejlepším nemá šanci. Byly tam fakt velký duny. Mohly mít až 150 metrů. Párkrát se mi stalo, že jsem skončil těsně před hranou duny a tam mi to chcíplo. Musel jsem si couvnout a vyjet to znovu. Trošku jsem se takhle párkrát zdržel," popsal Tůma, který ve středu druhým místem zaznamenal nejlepší český výsledek v dosavadním průběhu letošní soutěže.

Jezdce týmu BARTH Racing tentokrát nebrzdily žádné vážnější technické problémy. „Vypadával mi jen jeden měřící přístroj, takže jsem měl chvílemi trochu problémy s orientací, ale zvládl jsem to. Co se týká defektů, byla to jedna z mála bezproblémových etap," usmál se.

V pátek čeká startovní pole finále - 374 kilometrů dlouhá speciálka z Haradhu do Qiddiye. „Pořadatelé nám na závěr připravili nezvykle dlouhou rozlučku. Má být prý i navigačně obtížná. Už to ale musím dotáhnout. Na osmé místo mám ztrátu obrovskou, takže už to nemá smysl někam tlačit. Pojedu hodně na jistotu," dodal Tůma, který skončil v roce 2017 při své dakarské premiéře dvanáctý a o rok později patnáctý.