Kategorii kamionů ovládl Rus Andrej Karginov, který potvrdil nadvládu Kamazu. Jeho jezdci vyhráli šestnáct z posledních dvaceti ročníků rallye. Mezi čtyřkolkami se z triumfu radoval Ignacio Casale z Chile, který stejně jako Sainz vyhrál slavnou soutěž potřetí.

Závěrečná dvanáctá etapa pořadí výrazně nezměnila. Martin Prokop tak skončil jako nejlepší Čech mezi automobily dvanáctý, motocyklista Martin Michek třiadvacátý a Zdeněk Tůma na čtyřkolce devátý. V kamionech byl Martin Macík byl pátý, Aleš Loprais sedmý a Martin Šoltys jedenáctý.

Sedmatřicetiletý Prokop tak nenavázal na dvě umístění v elitní desítce z předešlých let a zejména kvůli řadě technických problémů zaostal v celkovém součtu za o dvacet let starším Sainzem o více než čtyři hodiny. Druhý byl obhájce prvenství Násir Attíja z Kataru, třetí rekordman rallye v počtu výher Francouz Stéphane Peterhansel.

Martin Prokop při 11. etapě Dakaru

Martin Prokop Official

V boudě bylo veselo...

„Jsme v cíli a já i tým jsme spokojení. Jeli jsme na celkový výsledek v klidu a vyrovnaně. Povedlo se, jsme třetí v cíli poslední etapy, pátí celkově, zdraví a spokojení. Musím pochválit kluky v kabině. František navigoval geniálně, nebloudili jsme, byl si jistý. David si dokázal poradit kdykoliv to bylo potřeba. V boudě bylo veselo," usmívá se v cíli Martin Macík a chválí také mechaniky, kteří dřeli dnem i nocí.

"Celý tým šlapal jako hodinky, přitom byla pořád dobrá nálada. Karel fungoval krásně, závěrečné těžké duny proplul naprosto hladce. Velké díky patří všem fanouškům, kteří nám drželi palce a svými vzkazy nám dodávali velkou sílu. Díky všem našim partnerům i rodinám doma," hodnotí spokojeně Macík, který už se těší domů za ženou a čerstvě narozenou dcerkou.

Tým Big Shock Racing v 11. etapě Dakaru

Big Shock Racing

Motocyklista Michek se až do čtvrteční etapy držel ve druhé desítce průběžného pořadí, ale chybějící palivo a následná ztráta zapříčinily jeho propad ve výsledkové listině. V dnešní závěrečné zkrácené 12. etapě byl Michek čtrnáctý.

Tvrdá zkouška s operovaným kolenem

Devětadvacetiletý Ricky Brabec startoval na Dakaru popáté a jeho dosavadním maximem bylo deváté místo hned z první účasti v roce 2016. Další tři ročníky nedokončil. Druhý skončil Chilan Pablo Quintanilla, třetí byl obhájce prvenství Toby Price z Austrálie.

Tým Buggyra a 11. etapa Dakaru

BUGGYRA media

Do cíle dorazil i český Brabec, Jan. Pro motocyklistu týmu Big Shock Racing byl letošní Dakar velkou zkouškou, ve které nezklamal. S operovaným kolenem se mu hůř chodilo, ale na motorce pokaždé ožil. Možná i díky zdravotnímu omezení projel celý závod s nadhledem, který mu dodal klid.

„Projel jsem poslední etapou Dakaru. Po všem, co jsem poslední rok zažil. Jel jsem s větší pohodou, šetřil jsem zašroubované koleno, aby vydrželo až do cíle, snažil jsem se rozložit síly. Navigace mi letos dobře fungovala. Ale je to Dakar, letům se tu občas nevyhneš. Jsem rád, že jsem to dal a děkuju všem, kteří mi pomáhali a fandili," líčí Jan Brabec.

Čtyřkolkář Zdeněk Tůma dokončil poslední etapu jako jedenáctý a celkově skončil devátý, takže se vešel do vysněného Top 10.