Český závodník chválí nový Dakar! Je tu nekonečně prostoru pro závodění, tvrdí Tůma

Trhal gumy skoro na počkání, stovky kilometrů odjel s prázdnou pneumatikou. Čtyřkolkář týmu Barth Racing Zdeněk Tůma však po slavné Rallye Dakar, která se premiérově jela v Saúdské Arábii, nedá na novou destinaci dopustit. Možná je náplatí konečné deváté místo v dané kategorii, nebo vybojované druhé místo v desáté etapě. "Dobře jsem se tady orientoval a prakticky ani jednou nezabloudil. Ve srovnání s Jižní Amerikou je tady nekonečně prostoru pro závodění. Tahle země má pro Dakar do budoucna velký potenciál,“ prohlásil Tůma.

Jediné, co českého závodníka trochu mrzelo, byla absence fanoušků. Ti u tratí chyběli. „Je pravda, že v tomhle směru to byl oproti Jižní Americe veliký rozdíl. Tam podél cest křičely tisíce diváků. Tady jich bylo jen pár," vidí drobný kaz na kráse.

Do budoucna ale novou destianci pro Dakar v tomto směru nezatracuje. "Ke konci už to bylo lepší. Myslím, že v příštích ročnících bude diváků přibývat. Spousta pastevců o závodu vůbec nevěděla," dodává Tůma, jenž dokončil i třetí Rallye Dakar, do které nastoupil. Jako nováček byl v roce 2017 dvanáctý, o rok později patnáctý.

Jeho slova potvrdil také Michal Burkoň, šéf týmu BARTH Racing. „Občas byli místní obyvatelé překvapeni, že se tu koná nějaká soutěž. Proto nám ze začátku možná tolik nedůvěřovali. Ale když zjistili, co tam děláme, úplně otočili. Lidé jsou zde neskutečně pohostinní. Dávali nám dárky, chtěli se fotit. Byl to velký zážitek," popsal Burkoň.

„Jsou tady zajímavé tratě a prostředí, lepší zajištění i logistika. V Jižní Americe to byl chaos. Z pohledu týmu to tady máme prostě jednodušší a je to taky od dost blíž," konstatoval šéf českého týmu. „Jen nás trochu zaskočilo, jaká tady je občas zima," smál se.