Ke strojům! velí rallyová závodnice. První Češka, která dokončila Dakar, šije roušky

Když nastupuje na start závodu, chce být co nejrychlejší, při šití to ale vnímá spíš jako překážku. „Největší problém mi dělá skamarádit se s tím strojem, je to na mě hrozně rychlý, vždyť se šitím jsem naposledy přišla do kontaktu na základní škole, " popisuje svoje první zkušenosti. Za své výtvory se už ale dočkala i pochval. „Holky mě chválily, ale to bylo spíš ze soucitu, abych se nerozbrečela, protože jsem tam byla nejpomalejší a nejhorší," přiznává se smíchem.

První dny se za strojem trápila, je však odhodlaná pokračovat. Dokonce už má v dílně vypsané směny. „Určitě budu pomáhat i v dalších dnech. Doufám, že na mě holky budou mít pevné nervy. Postupně se učím a těším se na to. Budu makat dál," vzkazuje Ollie Roučková.

Olga Roučková na svoji čtyřkolce a v kombinéze, kterou si sama navrhovala

archiv Olgy Roučkové

Za strojem je sice nováčkem a oblečení si doma sama nešije, s módní branží ale zkušenosti má. Aby se při rallye dobře cítila, sama si navrhuje závodnické kombinézy. Jejich zpracování ovšem nechává na jiných, povolanějších. A nezůstává jen u kombinéz. Navrhuje si také šaty na společenské události, jako je třeba vyhlášení motoristické ankety Zlatý volant. Kreativitu prý zdědila po mamince.

Za šicím strojem to historicky první Češku, která dokončila Dakar (na čtyřkolce to bylo v roce 2018, o rok později také na bugině), docela baví. Po závodění se jí ale samozřejmě stýská. Doma může trénovat akorát "na suchu", třeba s činkami nebo na hrazdě.

Do garáže za svoji čtyřkolkou pro jistotu nechodí. „Neudržela bych se, zasedla za řídítka a zryla pak celou zahradu. To by se moc nelíbilo. Ale už jsem velká, tak si to umím odůvodnit, vždyť to děláme pro svoje zdraví," dodává pilotka týmu Moto Racing Group.