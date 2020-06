Podmol mění směr. Chce patřit mezi drsný chlapy

„Freestyle motokros je v moto disciplínách považovaný spíš za krasobruslení a Dakar podle mě dělají takový ty drsný chlapi. Nechci se škatulkovat. Chci být týpek, co dobře jezdí na motorce a chce obsáhnout všechny disciplíny. Myslím, že Dakar je to nejtěžší, co můžu objet," vysvětluje změnu Libor Podmol.

Start na Dakaru si hodlá platit sám. Jak mu to v rallye půjde, zatím netuší. Ještě nikdy ji nejel. Bude úplným nováčkem. „Mám před sebou dva přípravné závody. V červenci rallye ve Španělsku a v říjnu v Maroku. Když mě budou bavit a nějak je přežiju, tak chci jet Dakar."

Libor Podmol trénuje na motokrosové motorce

Sport.cz

Pár vteřin versus mnoho hodin. To je zatím pro něj to největší úskalí. Zatímco při freestyle motokrosu strávil na motorce jen pár chvil, při rallye je v sedle řadu hodin. „Jde o to, aby mě to neštvalo. Už si ale začínám pomalu zvykat. " V rámci tréninku proto ze svého běžného života téměř vyřadil auto. Kam může, tak jezdí na motorce.

Chce se věnovat rallye. Alespoň v nejbližší budoucnosti. I ve freestyle motokrosu má ale ještě pár nesplněných snů. A rád by si je někdy splnil. „Skok na motorce přes Vltavu nebo z paneláku na panelák, to je pořád na mém checklistu. A doufám, že na to jednou dojde," věří Podmol.