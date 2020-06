Macík pojede Dakar v Karlovi s automatem

Pořadatelé oznámili i několik organizačních opatření, která by měla podpořit bezpečnost a rovné závodní podmínky všech účastníků. Trať bude techničtější, jízdu zpomalí větší množství kontrolních bodů, proběhne testování elektronických roadbooků. Další detaily budou odhalovány postupně.

Už teď je však jisté, že Big Shock Racing vyšle na Dakar osvědčenou posádku ve složení Macík, Tomášek, Švanda, která loni dojela do cíle na cenném 5. místě. Závodníci opět zasednou do kabiny Karla, kamionu Iveco, posíleného automatickou převodovkou. V sedlčanských dílnách se ale aktuálně pracuje ještě na dalších dvou závodních speciálech...

Sedlčanský tým měl během karantény dostatek času na dakarské přípravy. Mechanici zapracovali na vylepšení závodních strojů. Kamion Karel, který byl kompletně sestrojen v týmových dílnách, zaznamenal mnohá vylepšení. Nejzásadnější novinkou bude automatická převodovka.

Zleva palubní mechanik David Švanda, navigátor František Tomášek a pilot Martin Macík.

Big Shock Racing

„Těšíme se na ni. Měla by nám pomoci zrychlit hlavně v dunách, kde umožňuje plynulejší jízdu pod plným plynem. Loni jsme byli jediní v TOP 5, kdo jel na manuální řazení. Po zvažování všech plusů i mínusů jsme se pro automat nakonec rozhodli. Aktuálně ladíme software převodovky pro náš motor a odhaduji, že už v červnu Mates na Kotlině provede první testovací jízdy," popisuje šéf týmu Martin Macík starší.

Zvláštní pozornost je v rámci technické přípravy věnována také pneumatikám, které tým během Dakaru 2020 pořádně potrápily. Dostanou větší prostor pod podvozkem, bude jim snížen vzorek, aby se odlehčily a eliminovalo se tak nebezpečí odseparování vzorku. Další technické změny vozu souvisí například s tlumiči nebo usazením kabiny.

Tři závodní speciály v garáži

Fanoušky potěší i fakt, že přestavbou aktuálně prochází také legendární Liaz Franta. Současně se rozbíhají jednání s několika zájemci, kteří by osvědčenému kamionu oblíbené české značky na příštím Dakaru rádi šlápli na plyn. A protože karanténa poskytla týmovým mechanikům čas na práci, značně pokročila také příprava úplně nového dakarského speciálu pro Dakar 2022, který by měl v budoucnu technologicky opět posunout možnosti sedlčanské posádky.

Konkrétní trasa příštího Dakaru zatím nebyla odhalena. Start i cíl závodu je v Džiddě a jedinou jistou zastávkou je den volna v Ha´il. Členové týmu přivítali skutečnost, že trať by měla opět vést po zcela nových lokalitách. „Zdá se, že první třetina závodu povede kamením a rychlými úseky. Věříme, že v další části závodu nás organizátoři pošlou do písku. Snad nemineme nejvyšší duny, které nás letos bavily nejvíc. Podle mapy to tak trochu vypadá, ale vše je zatím předběžné, konkrétní trasa ještě není potvrzená. Necháme se překvapit," odhaduje Martin Macík podle naznačené trasy.

Rozpárané pneumatiky byly na Dakaru prokletím Macíkovy posádky...

Big Shock Racing

Zřejmé je, že se organizátoři budou snažit závod zpomalit. Větším počtem kontrolních bodů na trati, techničtějším terénem nebo zvukovým signálem, který závodníkům ohlásí nebezpečné úseky. Roadbooky do všech etap týmy obdrží vždy jen pár minut před startem. Během Dakaru 2021 budou testovány také elektronické roadbooky. Měly by jezdce „naostro" navigovat na Dakaru 2022.

„Je dobře, že roadbooky budeme dostávat těsně před startem, aby byly podmínky pro všechny týmy férovější. K elektronickým roadbookům mám spoustu technických otázek. Je to jen elektronika... Zatím si nedovedu představit, jak můžou spolehlivě fungovat v tak drsných podmínkách. Osobně jsem spíše fanouškem papírové verze," říká navigátor František Tomášek. Pozitivní zprávou také je, že technické přejímky by měly trvat jen jeden den, čímž organizátoři ušetří týmům spoustu energie.

Půjde-li vše podle plánu, Big Shock Racing před Dakarem 2021 otestuje techniku i jezdce na závodech Baja Poland, Baja Aragon a také v rámci marockých rally.