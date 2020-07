Výhra v jámě lvové těší, radoval se Pech po nečekaném úspěchu na Rallye Bohemia

"Byla to velká bitva a i Honza říkal, že nepamatuje, že bychom jeli tolik rychlostních zkoušek ve vteřině. Byly to desetiny sem, desetinky tam. Byl to super sport a kvůli tomu to děláme, abychom se u toho všichni bavili," řekl Pech.

Předchozí triumf na Rallye Bohemia slavil s vozem Mitsubishi Lancer Evo IX v roce 2006, kdy zástupci Škody na startu chyběli. V dalších letech ale tovární tým doma své jezdce nasazoval a osmkrát zde vyhrál Kopecký. Loni byl nejrychlejší jeho tehdejší týmový kolega Kalle Rovanperä z Finska.

"Pro Škodovku je to domácí soutěž, vyhrávají i jinde, ale tady se soustředí obzvlášť. O to více dnešní vítězství v jámě lvové těší," usmíval se Pech, který letos přesedl zpět do vozu kategorie WRC.

V lehké nadsázce přiznal, že by mu ani tolik nevadilo, kdyby v dramatické bitvě s Kopeckým prohrál. "Možná bych se ani nezlobil, kdybychom po takovém souboji skončili druzí, což už jsme několikrát zažili. Když jedeme vyrovnaně na 22 kilometrech erzety, tak je to super sport. Rozhodují maličkosti a i druhé místo se pak bere všemi deseti," uvedl Pech.

Přestože má jeho focus rok výroby 2006, dokázal Pech držet krok s nejnovější specifikací fabie R5. "Je to čtrnáct let starý vůz, ale pro nás je jako nový," řekl Pech, jenž s fordy WRC závodil v letech 2002 až 2005. "Když jsem si teď do něj sedl, tak mi to hned padlo do ruky. Zřejmě jsem se, když jsem byl mladý, s ním naučil jezdit. Pak jsem se přizpůsobil novodobým autům, ale tenhle styl řízení mi je malinko bližší než nové R5," uvedl třiačtyřicetiletý pilot, jenž má na kontě 161 startů ve "velkém" domácím šampionátu.

Posádka Václav Pech a Petr Uhel s vozem Ford Focus RS WRC při Rallye Bohemia.

Vít Černý, ČTK

Pech ale přiznal, že sám nečekal, že bude hned při prvním startu tak rychlý. "Po testu, který jsme měli před Boleslaví, na kterém jsem ujel patnáct dvacet kilometrů, tak se mi to líbilo, ale takovou rychlost jsem nečekal," řekl.

Jako plus bral i fakt, že v sobotu se začalo na mokru a nemusel proto od prvních kilometrů jet na maximum. Větší výkon motoru než Kopecký prý ale nemá. "Měřili jsme to a zjistili jsme, že nejedeme více než (Volkswagen) Polo. Má to větší kroutící moment, malinko lépe se mi jede v zatáčce než s fiestou, ale dopředu to auto víc nejede," uvedl Pech.

Plzeňský rodák se nyní ujal vedení v průběžném hodnocení MČR, o útoku na další titul ale mluvit nechce. "Uvidíme na Valašce, zda jsme jenom nepodráždili hada bosou nohou. Každopádně jsme si lepší vstup nemohli přát," řekl Pech. Šampionát bude pokračovat v Moravskoslezském kraji na začátku srpna.