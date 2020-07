Velký návrat. Klymčiw ale vymění motorku za veteránskou škodovku

Bývalý motocyklový jezdec Ondřej Klymčiw se po třech letech rozhodl opět vrátit na start Rallye Dakar. Nepojede však na motocyklu, ale plánuje se posadit do historického vozu Škoda 130 LR v nové kategorii Classic, kterou pořadatelé pro příští rok premiérově vyhlásili. Poprvé v historii by se tak na start slavné soutěže měl postavit automobil vyrobený v Mladé Boleslavi.

"Už několikrát jsem řekl, že Dakar buď milujete, nebo nenávidíte. Já už se na motorku neposadím, ale závodník jsem tělem a duší," řekl Klymčiw na dnešní tiskové konferenci, na níž svůj projekt poprvé oficiálně představil.

Možnost, že by se mohl se starou škodovkou představit na Dakaru, jej napadla zhruba před dvěma týdny. Následně oslovil Jiřího Moskala, který rallye absolvoval několikrát s kamionem Liaz, a bývalého šéfa týmu Škoda Motorsport Jiřího Kotka a přípravy se rozběhly naplno. "Během týdne bylo rozhodnuto, že do toho půjdeme," popsal.

Ondřej Klymčiw

Michal Krumphanzl, ČTK

Kotek s Janem Vostrým tak již nyní staví vůz, který by měl být na konci prázdnin hotový. Pak jej začne Klymčiw testovat. "Teď už jsem ve stavu jako na Dakaru. Budím se ve čtyři ráno a chodím spát pozdě. Jsme ale přihlášeni a jsem přesvědčen, že se 4. prosince nalodíme a 3. ledna odstartujeme," řekl Klymčiw.

Projekt však stále nemá finančně zajištěný. I proto hodlá prostřednictvím crowdfundingové kampaně na Hithitu vyzvat fanoušky, aby se na jeho zajištění podíleli. V ideálním případě by rád získal 700 až 800 tisíc korun, což jsou náklady na stavbu auta.

"Chceme, aby v tom lidi jeli s námi. Jsem patriot, jsem hrdý na to, že jsem Čech. Věřím, že se to podaří. Máme u nás skvělé lidi, zlaté ručičky, výborné nápady a dobré srdce. Chci i tu hrdost vyzdvihnout, aby se lidi cítili součástí něčeho historického," uvedl Klymčiw.

Ondřej Klymčiw pózuje v historickém voze Škoda 130 LR, s nímž by rád absolvoval Rallye Dakar.

Michal Krumphanzl, ČTK

V příštích dnech se Klymčiw chystá oslovit i zástupce mladoboleslavské automobilky, zda by se do projektu nechtěli zapojit. "Před tiskovou konferencí jsme to nechtěli dělat proto, že mám obavu, že by tomu nemuseli věřit. Lidí, kteří mě znají, si řeknou, že je to blázen a na 90 procent to udělá, ale když to řeknete úplně cizímu člověku, který mě nezná a na internetu si najde mé výsledky, tak uvidí, že je to buď super výsledek, nebo velký průšvih," přiznal Klymčiw.

Dnes již bývalý motocyklista totiž na Dakaru dvakrát zajel velmi dobře, v roce 2017 byl jedenáctý, dvakrát měl ale velmi těžké pády. Po nehodě v roce 2018 ležel několik měsíců s vážnými zraněními v nemocnici. Následně se rozhodl, že už závodit nebude, a na slavné soutěži pokračoval už jen jako šéf svého týmu, což plánuje i nadále. I v příštím roce by v jeho barvách měli startovat čtyři motocyklisté v čele s Američanem Skylerem Howesem, který byl letos devátý.

Ondřej Klymčiw na Rallye Dakar v roce 2018.

Klymčiw Racing

"Všechno lze skloubit a všechno musíme dělat na doraz, sto procent je málo. Díky covidu ale téměř všem jezdcům zastavili peníze, takže nikdo neví, co bude. Všichni čtyři jezdci, kteří za mě mají jet, mají podanou přihlášku. Tým ale budeme mít rozdělený, motorky budou mít své mechaniky a auto také," řekl Klymčiw.

Až po testování reálně pozná, jaký je rozdíl mezi motocykly a auty. Zkušenosti s novou kategorií, do které se chystá, má totiž nulové. "Já v to ale věřím, což je více než svaly nebo zkušenost. Jsem přesvědčený, že auto dotáhneme do cíle klidně i v zubech," pousmál se Klymčiw, jehož navigátorem bude další tradiční motocyklista Petr Vlček. "Auto má veškerou váhu na zadní nápravě, což je obrovská výhoda. Pískem to bude projíždět jako motorka, pod plynem. A když jste něco neprojel, tak to bylo proto, že plynu bylo málo," řekl.

Základním cílem je pro něj dojet do cíle. "Na motorce jsem vždy říkal, že jedu vyhrát, škodovku chci ale dovézt do cíle, což je úkol číslo jedna. Stále ale platí, že jsem závodník, a rád bych se vrátil s co nejlepším výsledkem, abychom mohli chodit se vztyčenou hlavou a ne říkat, že jsme byli turisti a jen jsme to odjeli," dodal Klymčiw.