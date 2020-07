Podmol se chystá na Dakar. V Srbsku se málem srazil s krávou a s traktorem

Zrádné výjezdy po lesních cestičkách, přeskakování spadlých kmenů, pád do bahna... Libor Podmol má za sebou první oficiální přípravu na Dakarskou rallye. V Srbsku najezdil v minulém týdnu na motorce skoro 1000 kilometrů, poprvé se učil pracovat s road bookem a objevoval taje navigace. „Bylo to pro mě takové odpanění. Pochopil jsem, co to je být dálkovým rallye jezdcem," prohlásil freestyle motokrosař. V týmu Orion Moto Racing Group mu v prvních testovacích kilometrech pomáhal Milan Engel, který se Dakaru pětkrát účastnil.