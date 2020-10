Sordo v Italské rallye obhájil těsně před Neuvillem a Ogierem

Sordo při teprve druhém startu v sezoně vstupoval do třetí etapy s bezmála půlminutovým časovým polštářem. K dosavadním pěti dílčím úspěchům v rychlostních zkouškách ale už žádný nepřidal a soupeři se k němu přibližovali. První místo nakonec uhájil a poprvé v sezoně bodoval, protože při předchozím startu v Mexiku rallye nedokončil.

"Úžasné. Nejsem úplně nadšený ze svého dnešního výkonu, ale podařilo se nám to dotáhnout do konce a jsem šťastný," řekl sedmatřicetiletý Sordo po třetím vítězství v kariéře. Před oběma triumfy na Sardinii slavil jen v roce 2013 v Německé rallye, tehdy jako pilot Citroënu.

Šestinásobný světový šampion Ogier neudržel druhou pozici, přestože vyhrál dva ze čtyř testů posledního dne. Vicemistr světa Neuville se držel neustále v bezprostředním dosahu a v závěrečné power stage pořadí otočil. "Sotva bych mohl udělat víc. Jel jsem na hraně možností. Celý víkend to bylo intenzivní, dali jsme do toho všechno a o moc líp to nešlo," řekl Ogier.

Španělský jezdec Dani Sordo na trati Italské rallye.

Čtvrtý Elfyn Evans už ztratil na vítěze přes minutu, ale udržel se v čele průběžné klasifikace. Po šesti závodech zůstává jednatřicetiletý Brit jediným jezdcem s dvěma výhrami v sezoně, jeho náskok na druhého Ogiera se lehce zmenšil na 14 bodů. Neuville se posunul na třetí pozici před úřadujícího šampiona Otta Tänaka z Estonska, který v Itálii dojel šestý.

MS bude pokračovat od 20. do 22. listopadu Belgickou rallye, která měla původně v přepracovaném kalendáři seriál zakončit. V tomto týdnu ale nakonec přibyla do termínové listiny ještě Rallye Monza, která se pojede 4. až 6. prosince.