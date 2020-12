Na začátku stopujte! Enge bude při debutu na Dakaru poslouchat ženu

Pilotoval už skoro všechno, ale poprvé okusí tak dlouhou soutěž, navíc v písku. Pro jediného Čecha, který se představil v závodech formule 1, bude Rallye Dakar velkou premiérou ve vytrvalostních závodech. Doposud totiž Tomáš Enge jen testoval. Jeho navigátorkou v bugině Can-Am je Markéta Skácelová. „Souzním s autem. Je to motokára do písku, do terénu, máme omezenou rychlost. Pěkná hračka,“ těší se posila týmu Buggyra racing. Na reportáž se podívejte v přiloženém videu.