V létě málem zemřel, hrozila transplantace. Teď se český bojovník chystá na nejtěžší závod na světě

Svůj kolaps, ke kterému došlo na jeho domovské trati v Dalečíně, si vůbec nepamatuje. „Pořád jsem jel, jel a jel a najednou jsme se probudil v nemocnici, kam mě převezl vrtulník. Myslel jsem si, že jsem dojel do cíle a myslel jsem si, že jsem dojel domů. Vůbec nevím, co se stalo," přiznává jezdec HT Group Racing Teamu.

„Doktoři mi říkali, že se po tomhle už na motorku neposadím. I pro ně bylo až neuvěřitelné, že jsem dva měsíce po kolapsu začal znovu trénovat a za tři měsíce znovu závodil. Jsem moc rád za to, jak jsem se z toho dostal."

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Martin Michek 🇨🇿 (@martinmichek232)

Poslední domácí tréninky na Dakar absolvoval na motokrosové motorce. Symbolicky právě v Dalečíně, kde v červnu zkolaboval. „Dakarskou motorku už jsme odeslali do dějiště rallye. Na té motokrosové se zaměřuji hlavně na zdokonalování rychlosti. Ta jde totiž ve všech rallyových sportech hrozně dopředu," vysvětluje dvaatřicetiletý jezdec, který se hned poté přesunul do Dubaje. Zde bude trénovat v dunách.

Trénink v dunách

Martin Michek

I na svém druhém Dakaru se představí za tým Moto Racing Group. V minulém ročníku si nasadil laťku poměrně vysoko. Mezi motocyklisty skončil na 23. místě a byl také třetí mezi nováčky. O lepší umístění ho připravila jedenáctá etapa, kdy mu těsně před koncem došel benzín. „Pro někoho nepochopitelné, ale na Dakaru to prostě funguje jinak. A nestalo se to jenom mně. Neříká se tomu jen tak nejnáročnější závod na světě. Na psychiku, fyzičku i techniku."

V další pěkný výsledek doufá i na Dakaru 2021. „Doktoři původně tvrdili: Dakar? To je nemyslitelný. No a vidíte, jak to dopadlo. Jsem bojovník, do poslední chvíle tomu dávám maximum. Od zranění jsme udělali velký kus práce, jedeme prostě dál a uvidíme."