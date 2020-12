Maratonské čekání u konce! Tým Orion – Moto Racing Group zkontroloval techniku a zkoušel airbagové vesty

Po dvou dnech čekání na hotelu začíná mít dění na Dakarské rallye konečně dynamiku. Elitní český tým ORION – Moto Racing Group po úspěšných testech na Covid-19 vyzvedl závodní techniku a plánuje ji co nejdříve vyzkoušet. „Konečně máme za sebou dlouhé čekání ve stresu. Nebylo by hezké, kdyby nám oznámili špatný výsledek z testu na koronavir, a pak odcestovat domů. To se naštěstí nestalo," prohlásil závodník Martin Michek. Tým MRG hodlá dneska stihnout shakedown, zítra jsou na programu technické a administrativní přejímky, 2. ledna pak výjezd na startovní rampu.