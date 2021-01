Náročná novinka, navigace na dálkové ovládání. Oči, mozek a ruce se učí dělat věci jinak

Pohled do kabiny Macíkova kamionu.

Novinka, která dá i zkušeným zabrat. Navigátor drží v ruce kabel s ovládáním, tlačítky řídí navigaci a udává posádce směr.

„Oči, mozek, ruce byly zvyklé dělat věci jinak. Byl jsem naučený na papírový roadbook, kde jsem očima hledal aktuální směr, prstem jsem si držel následující a na GPSkách před sebou jsem vyhledával údaje v systémech," líčí František Tomášek, navigátor posádky Martina Macíka z týmu Big Shock Racing.

„Teď mám všechno v jednom tabletu, takže se musím zorientovat, kde právě jsme a co nás teprve čeká. Při tom mačkám oběma rukama šest tlačítek," popisuje Tomášek.

A dodává, že všechny obavy, které měl z novinky před startem, jsou pryč. „Jde jen o zvyk. Navigace je čitelná, nijak dramaticky se netřese a v podstatě funguje, jak má."

Vydali se do slepé uličky

Macíkův kamion dojel do cíle úvodní etapy na výborném 5. místě a stejné umístění drží i v celkovém hodnocení.

Macíkův kamion na startu Dakaru.

Big Shock Racing

„Pěkně rozbitá etapa. Nasadili jsme tempo hned na začátku. Část etapy jsme otvírali trať. Ale pak jsme prorazili pneumatiku. Výměnu tipuji do 5 minut," popisuje Martin Macík.

„Také v jednom z řečišť jsme se vydali do slepé uličky, ale než se otáčet, raději jsme ji projeli a přes obrovské šutry se plazili nahoru po skalách. Přejeli jsme čtyři kopce a přes jednu z pist se vrátili zpět na trať. Pár chybiček by se našlo, ale jsme spokojení, nakládali jsme slušně. Je to první etapa, auto funguje skvěle, je neuvěřitelné, kolik ran snese. Celý závod máme ještě před sebou," usmívá se Macík.