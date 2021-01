Podmol byl z dun vykulený jak Alík

Pořád něco. "Sice jsem tentokrát nehodil tlamu, ale bohužel mě potkal technický problém, který se moc nestává. Abych vůbec mohl pokračovat, musel jsem pomocí hadičky a pet láhve přečerpat benzin do funkční nádrže," uvedl Podmol v tiskové zprávě. Bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu nakonec dojel do cíle se ztrátou 110 minut na nejrychlejšího Španěla Joana Barredu na 60. místě. V průběžném pořadí je o deset pozic výše.

Etapa, jejíž součástí byly poprvé i velké duny, se mu líbila. "Z dun jsem byl ze začátku vykulený jak Alík. Dával jsem si větší pozor na místa označená vykřičníky," přiznal Podmol, který se na prvních kontrolních bodech držel ve třetí desítce průběžného pořadí.

Poté jej ale začala trápit technika. "Na dvoustém kilometru mi najednou přestala jet motorka. Chovala se tak, že mi došel benzin. Než jsem zjistil, že jde o shořelé čerpadlo, tak to hodně trvalo. A oprava byla taky problematická," řekl Podmol.

Nepříjemný pád zkomplikoval seznamovací trénink českého motocyklového jezdce Libora Podmola na Rallye Dakar.

MCHphoto.cz

Zachránila ho pet láhev, kterou našel v písku. "Rozhlédl jsem se a v dálce se něco blýskalo. Byla to zmačkaná pet láhev. Měl jsem s sebou hadičku, díky které jsem do láhve pusou nasával benzin a naléval ho z porouchané nádrže do funkční. Povedlo se mi takhle přečerpat asi osm litrů, ale trvalo to hrozně dlouho a nabral jsem velké zpoždění," uvedl rodák z Ostravy.

Debutant na Dakaru se poté, co motocykl provizorně zprovoznil, musel vyrovnat s tím, že jej dojely osobní auta a kamiony. "Předjet auta a kamiony skoro nejde, protože se za nimi hrozně práší a člověk moc neví, kam jede. Měl jsem tak stále strach, že mi dojde benzin a že mi zpoza duny skočí na záda kamion. Posledních 200 kilometrů jsem proto tak nějak dokodrcal. Výsledek je bídný, ale alespoň jsem tentokrát nespadl," dodal Podmol.