Je fajn pocit být rekordmanem, říká Čech, který se pyšní titulem mistra světa

Když se ohlédnete, jakých bylo těch dvanáct soutěžních sezon za volanty mladoboleslavských továrních vozů?

Nádherných. Jiné slovo neexistuje. Jsem jediný Čech, jemuž se povedlo udržet si místo továrního pilota tak dlouhou dobu. Myslím, že jsem nemohl dosáhnout více než závodit za tovární tým české značky.

Tím spíše, když jste všechny šampionáty, v nichž jste se objevil, dokázal vyhrát.

Těší mě, že se mohu ohlédnout a jsou za mnou takové výsledky. Titul mistra světa ve WRC2, evropský titul... Trofeje za všechna vítězství i z jednotlivých šampionátů mám v kanceláři. Stačí se na židli otočit a celých dvanáct let mám před očima.

Přepadne vás občas nostalgie?

Mám tolik pracovních povinností v rodinné firmě, že na nostalgii není čas. Ale s každým pohárem mám spojené výjimečné zážitky. A dokážu si je velice rychle spojit..

Jan Kopecký se Škodou Fabia R5 na trati závodu mistrovství světa ve Walesu.

skoda-auto.cz

Byla nejtěžší cesta za tím pro evropského šampiona, který vám čtyřikrát v řadě těsně unikl a až na pátý pokus jste jej v roce 2013 získal?

Šampionát měl skvělé obsazení. Někdo namítne, že nebylo tolik pravidelných závodníků, ale na dané soutěži se vždy sešla skvostná jezdecké konkurence, které rallye ladila do programu. Mnoho z podniků evropského šampionátu jeli závodníci z mistrovství světa. My jsme přesto dokázali s Pavlem Dreslerem šest z osmi soutěži vyhrát, na Korsice byli druzí a v Polsku třetí

V sezoně 2018 jste pak dosáhl i na titul mistra světa WRC2. Byl to vrchol kariéry?

Více jsem dokázat nemohl. Navíc způsob, jímž jsme se k titulu prodrali, emoce umocnil. Od začátku byla naše cesta trnitá. Neměli jsme garantovaný dostatečný počet závodů, byli jsme druhou posádkou. Ale krok za krokem jsme si otevírali cestu k dalším rallye. Vyhráli jsme v Monaku, pak na Korsice, první jsme končili i na Sardinii a v Německu. V Turecku to bylo mezi mnou a Pontusem Tidemandem, který titul obhajoval. Udělal tři defekty, zatímco my jsme slavili výhru a zkompletovali hattrick ze šampionátů na všech kontinentech. Trošku se zapomíná, že jsme s Pavlem ve Fabii S2000 vyhráli v roce 2014 Asijskopacifický šampionát.

Nebyl triumf v Asii pro úřadujícího mistra Evropy tak trochu povinností?

Je fakt, že jme měli jediného skutečného soupeře, jímž byl indický pilot Gaurav Gill obhajující titul. Jenže zatímco pro nás bylo všechno nové, on měl soutěže zmáknuté. Pamatuji se, že mě to tehdy táhlo více na soutěže mistrovství světa či Evropy. Ale v Austrálii, Nové Kaledonii, Japonsku a Číně jsme dokázali vyhrát, na Novém Zélandu byli druzí a jen v Malajsii jsme rallye nedokončili. Získal jsem zkušenosti, které bych jinde nenabral. A v součtu mě to udělalo rychlejším jezdcem a později pomohlo ke světovému titulu

Navíc jste následně v týmu Škoda Motorsport získal pět titulů českého mistra v řadě. Těšily vás tuzemské výhry, nebo jste byl hlavně rád, že se podařilo ustát obrovský tlak?

Doma představovaly výhry povinnost. Nic jiného se nebralo. Ale ambice ani nemohly být jiné, protože jsem měl díky Škodě jedinečné podmínky. Nikdy jí za to nepřestanu být vděčný.

Rekordní série 23 vítězství v řadě při soutěžích domácího šampionátu už zřejmě zůstane navždy nepřekonána.

Je to obrovské číslo a jsem pyšný, že je u takového zápisu do historie moje jméno. Je fajn pocit být rekordmanem. Ale rekordy jsou od toho, aby se překonávaly.

Jak bude vypadat vaše sportovní kariéra bez továrního týmu Škoda Motorsport?

Zůstane spojená s vozem z mladoboleslavské továrny. Určitě budu dál jezdit v soutěžní Fabii Rally2 Evo. Je jasné, že největší výhry mám za sebou. Ambice hrnout se do světa nejsou nijak vysoké. Ale pokud se naskytne příležitost, určitě po ní skočím.

Už máte jasno, jaký bude váš program?

Snažíme se zajistit sezonu v českém mistrovství. Pochopitelně je otázka, jak bude vůbec kalendář vypadat. Měl by zahrnovat šest soutěží, jichž se chceme zúčastnit. A rýsuje se rovněž možnost určité spolupráce v rámci mistrovství Evropy. Ale s tím nechci předbíhat.

Ambice už tedy půjdou stranou a půjde hlavně o radost ze závodění?

Určitě se nespokojím s myšlenkou, že hlavní je se zúčastnit. Pokud nebudu schopný bojovat o první místo, nebudu spokojený. Cílem je útok na další titul.

Už jste dvojnásobným otcem. Nebudou vás limitovat myšlenky na rodinu?

Kdybych nedokázal myšlenky na nejbližší za volantem vytěsnit, vůbec bych si do závoďáku nesedl. Za volantem soutěžního vozu mám svůj svět. Ale současně nejsem chachar, co chce vyhrávat za každou cenu, riskuje přes hranu a často bourá. Manželka se těší, až budu závodit a s oběma syny mi určitě budou fandit u trati.