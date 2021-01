A šišku máš připravenou!? Uherák je na Dakaru vrcholnou prémií

Salám nad zlato, i takový je Dakar... Pořadatelé na čtvrtek pro účastníky 43. ročníku slavného závodu připravili nejtěžší etapu první poloviny rallye. Její součástí bylo 456 km rychlostní zkoušky a trať vedla v náročných dunových polích i po kamenitých cestách. Z týmu Buggyra Racing se jednohlasně ozývá, že to byla pravá dakarská etapa se vším, co taková soutěž má mít. Piloti stáje byli v obou kategoriích po celou dobu vidět. Podívejte se na reportáž v přiloženém videu.

Přejížděli mu salámem před nosem jako psovi kostičkou před čumákem. Vytouženou prémii nakonec Martin Šoltys na šéfovi stáje Martinu Kolocovi vydyndal v podobě celé šišky. Zasloužil si ji...

Šoltys si na své konto připsal nejlepší výsledek kariéry, svoji Tatru Phoenix dovedl do cíle na skvělém čtvrtém místě. Navíc už druhou etapu po sobě ukázal, že favoritům soutěže stačí. Na vítězného Sotnikova s kamazem ztratil na 456 kilometrech pouhých osm minut. „Náročné a dlouhé. První část etapy prověřila navigátorské schopnosti, ale tam zabloudili asi skoro všichni. Kousek jsme se tedy i my vraceli a jeden bod hledali. Ale pak už jsme jenom jeli až do cíle. Jsme z toho trošku rozbití, ale svezení to bylo pěkný. Za mě super výsledek a velká spokojenost," hodnotil Šoltys.

Martin Prokop v 5. etapě Rallye Dakar

Druhá Tatra pilotovaná chilským závodníkem Ignacio Casalem skončila ve čtvrtek na osmém místě. Casale se v průběžném pořadí drží i nadále na vynikající šesté pozici. „Bylo hodně stresující, když na dvacátém kilometru bloudilo tolik jezdců. I když jsme zvolili špatnou cestu, tak jsme brzy našli správný Waypoint. Všem se etapa líbila, ale musím za sebe říct, že já z ní unešený nebyl. Jsem ale rád, že jsme tady, to je důležité," uvedl Casale v cíli.

Martin Macík ve 4. etapě Dakaru,

Jak se dařilo Šoltysovi, tak se v páté etapě vedlo i Tomáši Engemu, který mezi prototypy zajel čtvrtý nejrychlejší čas a celou etapu absolvoval bez jediného zaváhání. „Dnes to bylo hodně pěkný. Mělo to opravdu všechno, co Dakar má mít. My jeli bez jediného problému. Posledních asi sto padesát kilometrů jsme lehce zvolnili a asi ztratili i nějaký čas, protože jsme chtěli hlavně dojet. Naprostá spokojenost," uvedl liberecký závodník.

Josef Macháček zajel v kategorii lehkých aut sedmý nejrychlejší čas, a tak jako Enge, byl i on s technikou v podobě speciálu Can-Am DV21 spokojený. „Tak konečně pravá dakarská etapa. Bylo to náročný navigačně, písek, kameny, opravdu moc pěkné. Udělali jsme jednu pneumatiku, ale jinak bylo vše v pohodě," řekl Macháček.

Před dnem volna na jezdce čeká v pátek další obtížná etapa. Z celkových 618 kilometrů bude 348 měřených. Pořadatelé slibují pouze písečný povrch s dunovými pláněmi.