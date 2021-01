Přestup mezi českými dakaristy. Vymění řídítka za volant?

V roce 2018 se stala první Češkou, která Dakar dokončila. Na čtyřkolce. O rok později absolvovala slavnou rallye za volantem buginy. Do Dakaru se zamilovala. Podruhé za sebou teď Ollie Roučková ve startovní listině chybí. Příští rok ovšem plánuje návrat. V kategorii, ve které zatím na Dakaru nestartovala. „Když to půjde, chtěla bych přestoupit do kategorie aut,“ prozradila. Více se dozvíte v našem videu.