Sehrajeme parodii pro celý svět, překvapuje Macík před útokem na beduína

Přáli jste si těžký Dakar. Splňuje zatím vaše očekávání?

Pořadatel splnil, co řekl. První polovina patří mezi nejtěžší poloviny Dakaru, které mám za sebou. A to můžu říct, že poslední dva jihoamerické byly asi jedny z nejtěžších celé historie. Je to strašně rychlé, ale zároveň i technické, kamenité, duny v každé etapě. Ne úplně jednoduché, navigačně složité. Ano, letošní ročník je mnohem složitější než loňský.

Rozdíly mezi kamiony jsou přitom v cíli často velmi malé.

Jedna věc je, že špička je hrozně vyrovnaná. Jedeme za sebou na každodenní bázi do pár minut. Ale problémy jsou, má je každý, a záleží, jak velké. My jsme se zdrželi přibližně 40-50 minut opravami či výměnou kola nebo spojovačky. To nás stálo, že dnes jsme celkově čtvrtí a ztrácíme hodinu a jednu minutu na prvního. Je otázka, jestli je to málo nebo hodně. Budeme mít co dělat, pokud budeme chtít ztrátu stahovat...

Pomalu jste se blížili ke špici pořadí, nakonec jste v půlce závodu čtvrtí. Je vaším cílem ve druhé polovině bedna, nebo ještě něco víc...?

Přijeli jsme na Dakar závodit. Každý tady chce vyhrávat, i my. Já, moje posádka i celý tým. Uděláme maximum. Na jakém místě nakonec budeme, asi rozhodne osud. Každopádně ano, chceme bojovat o nejvyšší příčky.

Martin Macík v 5. etapě Rallye Dakar

Týmový manažer Pabiška žasne, že mechanici mají proti minulým Dakarům někdy hotovo i v devět večer a neopravují až do rána. Opravdu je váš kamion Karel v takové kondici?

Ano! Auto drží neuvěřitelně, já si takhle zaklepu... Je tam pár výměn a prasklinek, ale nic zásadního. Můžu říct, že jsem strašně spokojený. A táta tady říká, že žádnou prasklinku nikde neviděl, takže žádná není (smích). Kluci jsou výborní, každý den máme úplně nového Karla na startu. Skoro ho nezničíme, až na pneumatiky.

Jste dakarský mazák, co všechno hodláte stihnout během volného dne?

Abych byl v jedenatřiceti dakarský mazák, netroufám si říct. ale ano, jsem na devátém Dakaru... A co mám v plánu? Jako vždycky. Den volna je blbý název. Všichni pracují a něco dělají, mně je trapné nic nedělat. Snažíme se s Františkem najít nějakou činnost a speciálně na tento den jsme vymysleli živý vstup na mém facebooku. Zahrajeme si takovou menší parodii, abychom pobavili fanoušky nejen v České republice, ale doufáme, že po celém světě.

Loni jste během Dakaru čekal na zprávu o narození dcery. Jak jste s ní letos během závodu v kontaktu? Vnímá vás na dálku přes mobil?

Já doufám, že nebudu čekat druhou dceru během Dakaru. Otázka tak trochu vyzněla... Ne, co se týká Mii, a také ženy, jsem s nimi každý den v kontaktu, každý den je vidím. Ano, konečně reaguje na můj hlas, na mě, když mě na telefonu vidí. Je to krásné, oslaví přesně jeden rok, když se já budu vracet, takže nic neprošvihnu. To je asi všechno...