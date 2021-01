Hoří, haste i pískem! Z Krásky asi bude Plameňák

Toyota Hilux v pátek předvedla parádní jízdu. V cíli byla v kategorii aut 33. nejrychlejší.

„Kráska fungovala dobře. Ale rozhodli jsme se, že ji přejmenujeme. Když jsme totiž dojeli do cíle a zkontrolovali motorový prostor, zase jsme viděli plameny," avizuje Tomáš Ouředníček.

„Byl to malý oheň, ale dost nás vystrašil. Podruhé jsme na rallye použili hasící přístroj. Místní fanoušci nám s hašením pomáhali. Házeli jsme na to i písek a oheň rychle ustal. Takže z Krásky možná bude Plameňák," směje se.

Buggyra v 6. etapě Rallye Dakar

„Jsme rádi, že se nám v pátek podařilo zajet slušný výsledek. Opět jsme startovali vzadu, takže to nebylo jednoduché. David zase odvedl perfektní navigátorskou práci. V okamžiku, kdy většina závodníku u jedné velké duny bloudila, poslal mě doprava, krásně jsme ji objeli a chytili povinný průjezdní bod. Ostatní to nevěděli."

V sobotu mají účastníci Rallye Dakar den volna bez závodění.

„Den volna je jako pojem pro nás spíš k smíchu. Pro nás to totiž je svátek práce s tvrdou dřinou na autě. Musíme našeho Plameňáka dát do kupy. Jako pilot už jsem taky hodně unavenej, což poznám, že se hůř soustředím na jízdu. Takže jsem rád, že se konvoj na den zastaví. Mechanici si ale vůbec neodpočinou. Toyotu musí rozebrat do šroubku a vyřešit všechny závady," poukazuje Ouředníček.

Přesto je čas užít si prvního odškrtnutého úkolu. „Když se ohlédnu a vzpomenu si na první a druhý den Dakaru, kdy jsme doslova ryli držkou v zemi a vypadalo, že skončíme, je polovina Dakaru víc než splněný sen. A budeme bojovat dál," slibuje pilot.