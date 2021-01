Šrámy Podmol ani nepočítá, nemohl hýbat prsty. Nečekal jsem, že je Dakar takovej hardcore

Debut je to hodně drsný. Po polovině legendární rallye bolí Libora Podmola celé tělo. Program pro volný den byl proto jasný. Spánek a léčení bolístek. „Mám naražené rameno, vyhozené žebro. Brutálního koňara na stehně, naraženou kyčel. A když jsem se v sobotu ráno probudil, nemohl jsem hýbat prsty. Z toho jsem měl strach, protože se s tím nedají držet řídítka,“ vyjmenovává neduhy šestatřicetiletý motocyklista. Více už v našem videu.

Týden závodění ho stál hodně sil. Není divu, že volný den uvítal. „Soutěž je fakt ohromně vyčerpávající. A nejde jen o rychlostní zkoušky. I přejezdy do bivaků jsou velmi těžké. Člověk je úplně vyždímaný. Nečekal jsem, že to bude až takovej hardcore."

V sobotu měl volno, ale vzbudil se ve čtyři ráno. „Vzbudil jsem se a dostal se do deprese z toho, že jsem nemohl hýbat prstama. Ale zase jsem usnul a spal do půl desáté. Pak jsem léčil bolavou ruku. Magnetoterapie, lymfomasáž, byl jsem u fyzioterapeuta Buggyry. Prsty mám pořád nateklé, ale už s tím hýbu líp. Dobiju baterky a zase to bude dobré," věří Libor Podmol.