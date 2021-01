Michek míří ještě výše, Podmolovi pomáhají na Dakaru zkušenosti se surfováním

Elitní český motokrosař by současnou pozici rád ještě vylepšil, na druhou stranu si uvědomuje, že jej čekají náročné čtyři dny.

"Dnes to bylo brutálně rychlé a po dvou náročných dnech jsem rád v cíli. Moc mě samozřejmě těší, že jsem poskočil. Že jedeme kolem patnáctého místa, je něco krásného, ale Dakar je nevyzpytatelný," uvedl Michek v tiskové zprávě týmu Orion Moto Racing Group.

Buggyra v 7. etapě Rallye Dakar

Michek měl v průběhu loňského roku velké zdravotní problémy a po kolapsu jater byl v ohrožení života. Po několika týdnech v nemocnici ale "vstal z mrtvých" a na 43. ročníku Rallye Dakar nechybí.

Osud vyzývá na souboj také další český motorkář. Libor Podmol dál bojuje s nástrahami trati navzdory zánětu šlach. Celkově je zatím na 38. příčce.

Sám velmi rád surfuje a podobná strategie se při zdolávání nepříjemných dun v Saúdské Arábii velmi hodí. „Už jsem pochopil, že na duny nesmím najíždět rovně, ale ze strany a úplně našikmo. Abych se přes ně mohl nejdřív podívat a pak to do nich zlomit. Vyjíždět je rovně je více vysilující. Nyní šetřím síly a je to takové plynulejší," usmívá se Podmol.

Bolest na dvoustém kilometru

Do bivaku se nováček na Dakaru po dvou náročných dnech náramně těšil. Zvlášť kvůli zmíněným problémům s rukama. „Během dne jsem je začal cítit na dvoustém kilometru. Díky tomu, jak jsem se snažil rvát dopředu, tak jsem tolik nevnímal, ale postupně to sílilo. Brnělo a bolelo. Dostával jsem do nich elektrické rány - jako kdybych měl v rukavici devítivoltovou baterku, jak mi nervíky vystřelovaly do prstů. Ale co už. Tlapky mě sice zlobí, ale jiné nemám. Ráno jdeme zase na to," mávne rukou Podmol, který v rámci regenerace využil i magnetoterapii.

Libor Podmol musí po maratonské etapě spolu s ostatními jezdci přespávat v tělocvičně

Libor Podmol

Ještě jedna věc ho v druhé části maratonské etapy zaskočila. Teplotní rozdíly. „Ráno jsme jeli 280 kilometrů přejezd v nepříjemné zimě. Bylo asi sedm stupňů. No a po 750 kilometrech bylo v bivaku asi 28 stupňů. Šílenost," žasne bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu.

Podmol má před sebou jen jeden velký cíl - dojet v pátek do Džiddy a dokončit, co jeho otec v roce 1994 nedokázal. Úspěšně absolvovat Dakar.