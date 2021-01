Macík startující na devátém Dakaru je prvním českým jezdcem, jenž dokázal letos na slavné soutěži vyhrát etapu. Pilot týmu Big Shock! Racing k tomu měl nakročeno již v 5. etapě, kdy byl na několika kontrolních bodech nejrychlejší, ale po technických problémech v závěru skončil devátý. Z Čechů slavil etapové prvenství naposledy na úvod Rallye Dakar 2018 Aleš Loprais.

„Devět let to trvalo a konečně to vypadá na první vítězství v etapě. Musíme bojovat dál, máme ještě tři etapy před sebou. Karlovi jsme dali na prdel. Dneska to zase pro mechaniky bude dlouhá noční práce. Snad to zvládnou stejně dobře jako předešlou noc. Každopádně, bylo to dneska náročné, dlouho jsem se tak nezapotil. Ale zahřálo to u srdce a ukázali jsme, že rychlost máme," raduje se Martin Macík, který dokázal stáhnout odstup od Lopraise jen o čtyři minuty a v průběžném pořadí na něj ztrácí ještě téměř 19 minut.

„Navigace nám tam dneska skvěle padala. I když etapa byla hodně tvrdá a rychlá. No, nevím, jestli bych to chtěl zažívat každý den," doplňuje navigátor František Tomášek. Mechanik David Švanda tuší, že jeho práce v cílové rovince nekončí: „Auto je trochu rozebrané, musíme ho dát přes noc zase dohromady a zítra znova! Ale za mě super etapa a bavila mě od začátku až do konce."

Martin Prokop v 8. etapě Rallye Dakar

Pořadatelé dnes pro závodníky připravili zřejmě nejnáročnější etapu dosavadního průběhu. Start i cíl měla v Naúmu a její součástí byla 465 km dlouhá rychlostní zkouška.

Prokop odvedl svůj standardní výkon a nakonec za nejrychlejším Peterhanselem zaostal o 16:37 minuty. V průběžném pořadí se přiblížil sedmému Vladimiru Vasiljevovi z Ruska, zároveň se ale také snížil jeho náskok na Jihoafričana Giniela de Villierse, který dnes zajel třetí čas.

Michek havaroval a poškodil stroj, měl potíže s navigací a na nejrychlejšího Argentince Kevina Benavidese ztratil 43 minut a 34 sekund. I s ohledem na potíže soupeřů si ale v celkovém hodnocení o dvě pozice polepšil.

Drsné dění na trati

"Mám smíšené pocity. Pochopitelně jsem rád, že jsem živý a zdravý. Co se dneska dělo na trati, bylo drsné. U všech pádů jsem projížděl, u Poláka Giemzy jsem se zastavoval a ptal se, jestli je v pořádku. Já si bohužel vybral svůj den a dělal chyby. Od dvacátého kilometru jsem bloudil, což mi stálo 25 minut," uvedl Michek. Pád měl na konci etapy v řečišti. "Vjel jsem do pole kamenů, jeden z nich mi nakopl zadní kolo, přetočil jsem se a mě to katapultovalo do vzduchu," popsal pilot týmu Orion Moto Racing Group.

Ach to bloudění. Martin Michek neskrýval po 9. etapě Dakaru zklamání

Orion Moto Racing Group

Nejlepší dílčí výsledek v ročníku si připsal Engel, jenž byl o sedm minut rychlejší než Michek a posunul se na průběžné 21. místo.

Závod skončil pro několik elitních jezdců a adeptů na přední umístění. Nehoda na 155. kilometru ukončila rallye pro dvojnásobného dakarského vítěze a druhého muže průběžného pořadí Tobyho Price z Austrálie. Tovární jezdec KTM si poranil levou ruku a rameno a musel být letecky převezen do nemocnice v Tabuku na vyšetření.

Buggyra v 8. etapě Rallye Dakar

Porucha motoru znamenala konec pro Rosse Branche z Botswany, který byl po osmi etapách třináctý. Na 239. kilometru rychlostní zkoušky upadl i Argentinec Luciano Benavides a putoval s poraněným ramenem do nemocnice stejně jako Price. Mladší bratr etapového vítěze Kevina se před odstoupením držel na 10. místě.

"Dakar se chýlí ke konci a špička tlačí na pilu, proto se dělají chyby. Celkové třinácté místo mě těší, je krásné. Ale určitě by mě těšilo víc, kdyby závodníci byli v pohodě, závodili se mnou a já je překonal svojí rychlostí," řekl Michek.

