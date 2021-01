Pit stop jako ve formuli 1! Enge na Dakaru v roli Macháčkova bodyguarda

Krátkou, ale těžkou 10. etapu Rallye Dakar jezdci Buggyra Racing zvládli. Jednohlasně se pak shodli, že do cíle je to už „kousek“ a začíná se taktizovat. Všechny čtyři posádky týmu s českými kořeny si udržely své vybojované pozice. Josef Macháček i nadále vede hodnocení kategorie lehkých prototypů. Při výměně pneumatiky mu pomáhala i druhá posádka týmu Tomáš Enge, Vlastimil Tošenovský.

Týmová strategie byla jasná. Tomáš Enge kryl záda Josefovi Macháčkovi.

„Když jste na prvním místě, tak jdete do etapy s mírným strachem. Zpočátku to bylo divné, zase hodně kamení a dost se prášilo. To se mi opravdu nelíbilo. Ale druhou půlku jsme si užili. Na sto šedesátém kilometru jsme sice dělali defekt, ale Tomáš s Vlastíkem nastoupili a byla to rychlost. Jak ve formuli 1," pochvaloval si Josef Macháček, který drží v kategorii lehkých prototypů první pozici.

Martin Macík v 10. etapě Rallye Dakar

Big Shock! Racing

Však je také Enge jediným Čechem se zkušenostmi z formule 1. Nezištně převzal roli Macháčkova bodyguarda.

„Etapa byla relativně krátká, i když stále přes tři sta kilometrů. Pepa vede, což je naše aktuální priorita. Máme v týmu novou funkci a stále se učíme nové věci. Kryjeme mu záda a dělali jsme u něj jeden defekt pneumatiky. Jsem plný dojmů a poznatků a potřeboval bych, aby teď Dakar začal od začátku," říkal s úsměvem Tomáš Enge.

Čtvrtek bude rozhodovat

Ve čtvrtek na jezdce čeká původně nejdelší etapa celé soutěže měřící přes pět set kilometrů. Kvůli počasí jsou nuceni pořadatelé měřený úsek o 50 kilometrů zkrátit. Nejdůležitější a nejtěžší úseky však zůstávají a s pravděpodobností hraničící s jistotou lze říci, že právě dnes se bude celý Dakar rozhodovat.

Martin Prokop v 10. etapě Rallye Dakar

Benzina Orlen Team

„Překonávat máme až sto kilometrů dun, které při trasování pořadatelé najížděli dva dny. Můžou se kompletně změnit dosavadní výsledky," poukázal pilot Tomáš Ouředníček z týmu Ultimate Dakar Racing.

Opravy jsou pro jeho posádku stále složitější.

„Půjdeme do toho s maximálním nasazením a velkým očekáváním. I když nám pomalu docházejí náhradní díly. My už skoro nemáme, co na auto dát. Ale znáte nás, nikdy se nevzdáme," slíbil Ouředníček.