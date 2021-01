Postavíme další kamiony! Macík vyrovnal životním maximem tátu a plánuje expanzi

Hattrick vítězství v etapách a celkově čtvrté místo. Spokojenost...?

Asi ano. Nemůžu říct, že na sto procent, protože jsem člověk, který je tady kvůli tomu, aby byl nejlepší, aby vyhrál. Ale okolnosti Dakaru tomu dají tolik, že člověk nikdy do posledního kilometru neví, jak dopadne. Letošní byl jeden z nejtěžších, které mám za sebou. Celkově spokojenost. Ukázali jsme, že máme rychlost, abychom se drželi v Top 5, ne-li Top 3. Tři vítězství to jen dokazují. Vítězství v etapě není podstatné, hlavní je výsledek na konci. Čtvrté místo je zase o jedno lepší než předtím.

Druhá polovina Dakaru vám vyšla excelentně, ale ztráta na bednu byla moc velká. Kde jste nejspíš přišli o medaili?

Řekl bych, že se nám podařily obě poloviny. První čtyři etapy byly topové, byli jsme v první trojce. V pohodě. Pak se mi v 5. etapě podařilo udělat spojovačku. Pak už to bylo až do maratonské etapy vcelku bez problémů. Tam se rozhodlo, během dvou maratonských částí jsme opravovali celkem tři spojovačky, tam jsme ztratili nejvíc času. Bavíme se o celkem hodině času, kterou jsme ztratili kvůli opravě jedné závady. Nebyli jsme jí během Dakaru schopni opravit, protože jde o konstrukční věc. To nás stálo řekněme druhý flek, nebo boj o první. Záleží pak na startovní pozici každého dne. Čas, který jsme tím ztratili, byl bohužel drahocenný...

Martin Macík v 11. etapě Rallye Dakar

Big Shock! Racing





Za rok vás čeká desátý Dakar. Co ještě zlepšit, aby bedna vyšla?

Když to čtu, stanu se legendou ve svých dvaatřiceti letech, to je hrozné... (smích) Aby bedna vyšla? Určitě zapracujeme na technice. Rychlost už máme, jede se neuvěřitelná kudla, jsme schopni jet ještě trochu rychleji. Techniku musíme ještě ztvrdit. Přišly problémy, jež jsme minulý Dakar neměli. Očividně proto, jak je to tvrdé a rychlé. Je třeba posunout techniku zase o dimenzi dál. Máme v plánu stavět zase další dva kamiony, máme spoustu zájemců o jejich koupi či pronájem. Přece jen jsme za 19 let vybudovali nejlepší kamion ve startovním poli mimo ruské kamazy, které mají svou vlastní fabriku. Musíme na sobě pracovat také jako posádka, protože věřím, že příští Dakar bude zase rychlejší a složitější.

Zase první! Posádka zleva Švanda, Macík, Tomášek slaví etapový dakarský hattrick...

Big Shock! Racing

Hlásíte, že jste vyrovnali Kocoura (otcova přezdívka)... Bude klid v rodině?

Určitě ano, radost je oboustranná... Nejen že jsme vyrovnali tátu, o tom to není. Podstatné je, že jsme zajeli opět nejlepší český výsledek, nejlepší výsledek za továrním Kamazem. Dlouhodobě ukazujeme, že celý tým má na to být takhle vpředu. Určitě bude naprostý klid. Spíš budeme přemýšlet, jak se posunout, jak získat na závodění více peněz, abychom byli schopní postavit zase o něco lepší techniku. A třeba tým o něco rozšířili, protože bude třeba, abychom se na Dakar postavili třeba se dvěma, třemi nebo čtyřmi kamiony...

Spěcháte domů na oslavu prvních narozenin dcerky Mii. Co jste jí na Dakaru obstaral za dárek?

Těším se nejen za Miou, ale i za ženou, obě mi fandily celý Dakar. Máme na neděli naplánovanou menší oslavičku. Malá z ní ještě nebude mít rozum. Přece jen 11. etapu jsem jel tak trochu pro ni, protože minulý rok se narodila právě před 11. etapou. Zajeli jsme slušný výsledek, tak jsme si to užili. Dárek? Tři etapová vítězství, čtvrté místo a něco hmatatelného zajistím cestou... Myslím, že Mia není v roce ještě na dárky úplně vysazená, to mě čeká až potom. Zatím si užívám, že nemusím myslet a přemýšlet, aby mě neposlala víte kam, když jí přivezu takový nebo onaký dárek z Dakaru. Necháme se překvapit, co mě cestou cvrnkne do nosu, tak to jí přivezu.