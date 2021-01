Beduín je můj! Důchodce Macháček triumfuje, Enge v emocích myslí na tátu

Nepodceňujte veterány. Zkušenosti jsou v bitvě tvrdých chlapů na Rallye Dakar k nezaplacení. Chcete nejlepší příklad? Třiašedesátiletý Josef Macháček jako důchodce ovládl podkategorii lehkých prototypů! V hlavní kategorii lehkých vozů obsadil pilot týmu Buggyra Zero Mileage Racing s navigátorem Pavlem Vyoralem a buginou Can-Am DV21 dvanácté místo. Macháček zvítězil pětkrát v čtyřkolkách, ale z toho pouze v roce 2009 byla tato kategorie hodnocena samostatně.

Jistý problém je, že statistici nepočítají lehké prototypy k hlavním kategoriím. Radost týmu však není o nic menší. Buggyra Racing slaví první celkové vítězství na Dakaru.

Josef Macháček si nicméně dojel již pro své šesté vítězství, čímž dorovnal počet vítězství Karla Lopraise. Navíc se český veterán řadí vedle Stéphane Peterhansela do úzké skupiny jezdců, kteří dokázali ovládnout nejslavnější dálkovou soutěž planety ve dvou odlišných disciplínách. Za úspěch z kategorie mimořádných pak tým považuje rovněž umístění všech čtyř posádek v elitní desítce.

David Vršecký, dvojnásobný mistr Evropy v závodech tahačů, dokázal spolu s vývojovým týmem postavit během necelých dvou let vítězný speciál.

Josef Macháček (uprostřed) vyhrál menší kategorii lehkých prototypů.

„Už jsem sice něco vyhrál, ale toto vítězství ještě nedokážu dost dobře vstřebat, nějak mi to nedochází. Na to je ještě brzy. Velké díky patří ale týmu, který do toho vložil neskutečně síly, ať už fyzické, ale i materiální," radoval se v cíli dvanácté etapy Macháček.

„Každý den auta fungovala skvěle. Dnes už není problém, aby technika překonávala terén, ale je to o rychlosti. Dakar je kratší a rychlejší. Vše musí klapnout. Tohle je vítězství celého týmu," zdůrazňuje.

„Vyhráli jsme, ale podle dat ještě máme rezervy. Naštěstí má Pepa to nejlepší před sebou, takže ještě auto někam posuneme," chválí 63letého dakarského fantoma Vršecký.

Poslední tři etapy kryl Macháčkovi záda při své dakarské premiéře Tomáš Enge. Rovněž jeho desáté místo (v lehkých vozech konečná 34. příčka) lze považovat za skvělý výsledek.

„Je to neuvěřitelné. Loni mi odešel táta, pak ale přišlo štěstí v podobě narození dvou holčiček. Příprava na Dakar byla krátká, pořádně jsem nevěděl, do čeho jdu. Díky Vlastovi (navigátor Tošenovský) a celému týmu jsem si tím dokázal projít poměrně bez újmy na těle a duchu a dojel do cíle. Klidně bych jel dalších čtrnáct dnů," hodnotí Enge emotivně premiérový start.

Spokojené jsou i posádky kamionů

Nad očekávání dopadly také obě další posádky týmu. Na devátém místě nakonec skončil Ignacio Casale, který pro změnu absolvoval premiéru za volantem kamionu.

„Rád bych deváté místo věnoval mému otci, se kterým jsem před dvanácti lety poprvé startoval na Dakaru právě v kamionu. Děkuji celé rodině za její podporu a také všem z týmu Buggyra Racing. Byl to můj nejlepší dakarský tým. Fantastickou práci odvedl navigátor Alvaro, ale i David, který s námi měl velkou trpělivost. Je to hodně emotivní, děkuji všem," hodnotí spokojený Chilan, který je nejvýše postaveným jezdcem startujícím s manuální převodovkou.

Svůj čtvrtý start proměnil v umístění v první desítce Martin Šoltys. „Letošní Dakar jsme si fakt užili, po všech stránkách. Jsem rád, že to na počtvrté vyšlo a že jsme v první desítce. Když pojedeme ještě desetkrát, tak třeba i vyhrajeme," usmívá se Šoltys, který skončil na 10. místě.