Špatný den na Dakaru? Když jste v bezvědomí! Škodověnka porážela i meďoura

Senzací bylo letošní pouštní dobrodružství plné. O jednu raritu se postarali také bývalí motocykloví jezdci Ondřej Klymčiw s Petrem Vlčkem. Poprvé v historii Rallye Dakar dovezli až do cíle automobil z Mladé Boleslavi, veteránskou Škodu 130 LR. V nové kategorii Klasik, v níž není účelem dorazit co nejrychleji do cíle, ale projet úsek za předem stanovený čas, jejich škodověnka s mnohem slabším motorem několikrát porazila dokonce i Mercedes-Benz třídy G. Podívat se můžete na reportáž v přiloženém videu.