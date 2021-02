Dakarský thriller, jaký jste od Macíka ještě neviděli. Jakou novinu odtajní?

Potápěč u trati, tvrdý duel s kamazy, ostrá slova v kabině. Pouštní dobrodružství je nevyčerpatelnou studnicí zážitků a Martin Macík je umí náležitě podat. Posádka týmu Big Shock! Racing skončila na letošním Dakaru čtvrtá mezi kamiony a po vítězství ve třech etapách má fanouškům co nabídnout. Včetně nových, dosud nezveřejněných záběrů z kabiny. Vice se dozvíte v přiloženém videu.

Tohle jste od Martina Macíka z letošního Dakaru ještě neviděli. A co odtajní pro Dakar 2022?

Museli projít řadou extrémních situací. O ně se teď v neděli podělí s fanoušky v online přenosu Prolog Posedlí Dakarem, kde poprvé a naposledy zveřejní nesestříhané záběry z nejkritičtějších úseků trati, zaznamenané kamerami umístěnými přímo v kabině kamionu.

„Pokaždé, když se fanoušků ptáme, co je nejvíc zajímá, říkají, že chtějí vidět kompletní onboardy. Chtějí si prohlédnout trať z kabiny tak, jak ji během Dakaru vidíme my. Proto jsme se rozhodli zkrátit čekání na červencové živé besedy v kinech CineStar a uspořádat online akci Prolog, kde onboardy zveřejníme a společně s Ferrym a Davidem i okomentujeme. Projeli jsme si už kompletní videa z náročných úseků trati a uznávám, že občas je to slušný thriller," usmívá se Martin Macík.

Dočkali jsme se objetí od Kocoura, je v euforii tým Martina Macíka. A čeká babyboom

Big Shock Racing

Online přenos fanouškům zprostředkuje také počátek stavby nového závodního kamionu a odhalí, jak se bude jmenovat. Posádka bude vysílat ze sedlčanské MM garáže.

Více už v našem videu.