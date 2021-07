Rallye Bohemia vede po první etapě Kopecký, úřadující šampion Pech odstoupil

Kopecký s vozem Škoda Fabia útočí na třetí úspěch v sezoně. Maximální počet bodů nezískal jen při poslední Rallye Hustopeče, kdy jej porazil právě Pech. Ten však nyní se svým fordem odstoupil už podruhé v tomto ročníku (předtím nedokončil Valašskou rallye) a jeho šance na devátý titul v kariéře dostaly výraznou trhlinu.

"První etapa pro nás začala trošku nešťastně. Na první erzetě před nás startér pustil Filipa Mareše a to nás trochu rozhodilo. Myslím, že i Filipa. Stálo nás to nějaký čas," uvedl Kopecký v tiskové zprávě. "V následujících testech nám trochu ujížděl Venca, nicméně vždycky jen s minimálním rozdílem. Po servisu ale odstoupil, takže jsme se dostali do vedení. Letos je pro nás důležitý každý bod, takže zítra se budeme snažit vyhrát druhou etapu a udržet celkové vedení až do cíle," dodal sedminásobný mistr republiky.

Jan Kopecký a Jan Hloušek na rychlostní zkoušce Rallye Bohemia.

Radek Petrášek, ČTK

Nejblíže Kopeckému je aktuálně druhý muž průběžného pořadí domácího šampionátu Mareš, který zatím skončil ve všech dosavadních letošních podnicích na stupních vítězů. V průběžném pořadí ztrácel před Rallye Bohemia na Kopeckého 24 bodů.

"My musíme být spokojení. Honza jede v továrním týmu, je to mistr světa, takže ta laťka je nastavena opravdu vysoko. A je fajn, že se s ním vůbec můžeme porovnávat. Samozřejmě víme, že jsme udělali nějaké chyby, a i když jsme neztratili moc, naším cílem je chyby nedělat a přiblížit se Honzovi ještě víc," uvedl Mareš.

Třetí je jednadvacetiletý Dominik Stříteský, který má zhruba dvousekundový náskok na Jana Černého.

Tradiční Bohemia Rallye pokračuje dalšími šesti rychlostními zkouškami v neděli. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v 16:00 na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi.