Macík startuje sezonu na Baja Aragon

Tým plánuje pro aktuální sezonu účast ve všech tradičních závodech, které byl zvyklý absolvovat před covidovými opatřeními. Už v pátek kamion, přezdívaný Karel, startuje do své první letošní etapy v rámci Baja Aragon.

„Těšíme se, že po loňském roce, kdy nás všechny zastavil covid, budeme letos zase naplno závodit. Ve Španělsku se teď teploty pohybují kolem 37 stupňů, takže budeme mít ideální saúdskoarabské podmínky pro trénink a utužení posádky. Mám zprávy, že i konkurence bude zajímavá. Vše se dobře vyvíjí," avozuje pilot Martin Macík. Tým má v plánu během sezony zdolat ještě dálkové závody Baja Poland a Rallye du Maroc.

Sport.cz

„Všechny starty bereme jako trénink na Dakar 2022. Rallye du Maroc navíc organizují stejní pořadatelé. Mám tu pokaždé možnost vyzkoušet si novinky v navigaci, které se následně objeví i na Dakaru," říká František Tomášek a David Švanda dodává: „Maroko se jede v říjnu, dva měsíce před Dakarem. Trvá 6 dní, takže můžeme pořádně otestovat všechny úpravy kamionu. Ale zároveň se auto za necelý týden nestihne úplně zničit. Co nevydrží, zvládneme do Dakaru opravit."

Kamion má nová vylepšení

Posádka v Karlově kabině zůstává identická jako na Dakaru 2021, odkud si pilot Martin Macík, navigátor František Tomášek a mechanik David Švanda přivezli výborné 4. místo. Týmový speciál Iveco s automatickou převodovkou, který mechanici aktuálně připravují na jeho 3. dakarský start, opět prošel řadou technologických vylepšení.

„Karel na Dakaru fungoval nad očekávání dobře, ale přesto jsme si ze Saúdské Arábie přivezli několik podnětů k dalšímu vylepšení. Jako první přišla na řadu spojovačka. Vyvinuli jsme nový, tvrdší díl, který by měl vydržet i tlaky v písečných dunách. Zároveň jsme zasáhli do podvozku kamionu, protože Dakar se stále zrychluje a spodek potřebuje nové nastavení. To si vyžádalo také jiná pera nebo úpravu tlumičů. Změny už jsou hotové a částečně i otestované. V závodním tempu je poprvé prověříme na Baja Aragon," popisuje šéf týmu Martin Macík starší a zmiňuje i další vývojové posuny zaměřené například na kabinu nebo uložení náhradních dílů. Všechny novinky budou také automaticky zahrnuty do staveb nových závodních vozů, které v budoucnu spatří světlo světa.

Big Shock Racing

Už v minulosti tým Big Shock! Racing avizoval, že by se na start některého z příštích Dakarů rád postavil v silnější sestavě, s dalším kamionem. Na něm mechanici v sedlčanských dílnách už několik měsíců usilovně pracují.

„Máme čas do října. Do té doby se může stát spousta věcí. Vše teď připravujeme a skládáme dohromady. Na příštím Dakaru budeme zřejmě zajišťovat technickou podporu také dalším posádkám. Zdá se, že práci schopných českých mechaniků začínají oceňovat i v zahraničí," říká šéf týmu Martin Macík starší který během zimy musel posílit servisní zázemí o další profesionály.

Posedlí Dakarem se konečně potkají osobně

Kompletní tým se o prázdninách také potká se svými fanoušky. Bezpečnostní opatření spojená s koronavirem přesunula oblíbené talk show Posedlí Dakarem ze zimních sálů na čerstvý vzduch letních závodišť. Změna akci dává nové možnosti.

Sport.cz, Big Shock Racing

Už 31. 7. se tak fanoušci rychlých strojů a extrémních zážitků sjedou do Přerovské rokle a 21. 8. se další setkání odehraje v Sedlčanské kotlině. Příznivci Dakaru si užijí osobité vyprávění přímých účastníků legendárního dálkového závodu, jízdy, dokument z letošního ročníku nebo možnost prozkoumat kompletní flotilu týmových dakarských strojů, které budou divákům na místě k dispozici.