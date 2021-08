Macík v Sedlčanech přivítá fanoušky posedlé Dakarem. Pak zamíří na Baja Poland

Bude o čem vyprávět. Sedlčanští závodníci dokázali vyhrát tři etapy, na náročné trati zvládli všechny kritické momenty a zdatně konkurovali nejsilnějším továrním týmům. Osobité vyprávění doplní i autentické filmové záběry přímo ze Saudské Arábie.

„Když jsem před pár dny viděl filmový dokument z Dakaru 2021, adrenalin okamžitě začal pracovat. Záběry z kabiny mi znova připomněly extrémní situace, šílenou maratonskou etapu, momenty, kdy jsme se ztratili, nebo naše vítězství bez předního skla. Mráz mi chodil po zádech a věřím, že diváci, kteří se přijdou do Sedlčan podívat, na tom budou podobně. Zveme na Posedlé Dakarem všechny fanoušky Dakaru i Sedlčaňáky. Potkat se osobně je vždycky nejlepší," říká pilot Martin Macík a dodává, že spoustu historek fanouškům ještě nestihl odvyprávět.

Tohle jste od Martina Macíka z letošního Dakaru ještě neviděli. A co odtajní pro Dakar 2022?

Na akci Posedlí Dakarem bude konečně prostor. A nové zážitky budou na diváky čekat také přímo v areálu Sedlčanské kotliny. Kromě filmového dokumentu si užijí jízdy závodních kamionů Franty a Karla, prohlédnou si proslulý bydlík, vůz značky Liaz, v němž má tým během Dakaru zázemí, i celou flotilu doprovodných aut. Sami si vyzkoušejí řízení v závodním simulátoru a kdo bude mít štěstí, sveze se i s Macíkem v jeho dakarském speciálu. Na závodní trati se předvedou také členové juniorského programu MM Dakar. Samozřejmostí bude autogramiáda a společné focení.

Ze Sedlčan rovnou na Baja Poland

„Na Posedlých Dakarem se nabijeme novou energií a hned po akci balíme, vyrážíme závodit na Baja Poland," říká navigátor František Tomášek. Už 26. srpna totiž tým odstartuje do 3denní polské rally.

„Potřebujeme před Dakarem 2022 najezdit co nejvíce ostrých kilometrů. Každý start se počítá. Evropské závody jsou důležité pro posádku i pro vývoj naší techniky. Momentálně máme v dílně před dokončením několik dalších kamionů, do kterých jsme promítli naše zkušenosti předchozích 20 let. A věříme, že je už brzy uvidíme na trati," zakončuje šéf týmu Martin Macík starší.